Obowiązkowy KSeF po miesiącu. Czy zdał egzamin? Trzy trudności, trzy nowości
Ponad milion przedsiębiorców wystawia faktury w Krajowym Systemie e-Faktur. Na miesiąc po największym, kwietniowym oblężeniu systemu pytamy o jego skuteczność i wykorzystanie w polskich firmach. Nie brakuje kwestii, które do dziś budzą wątpliwości podatników.
04.05.2026, 12:24
„Firmy, które potraktują ten czas jako inwestycję, a nie obowiązek, wejdą w 2027 r. z kluczową przewagą”. Fot. PAP/Darek Delmanowicz
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie problemy napotykają firmy po wdrożeniu KSeF i czy wynikają one bardziej z technologii, czy z organizacji pracy.
- Jak zmieniły się zasady obiegu faktur i co trzeba zrobić, by dostosować się do nowego modelu.
- Czy brak kar za błędy w 2026 r. może zostać utrzymany także w 2027 r.