Infoshare 2026. Szansa dla startupów i dwa tysiące spotkań jeden na jeden

Infoshare już po raz 20 ugości specjalistów z szeroko rozumianego świata nowych technologii. W gdańskim AmberExpo spotka się łącznie 160 prelegentów oraz 6 tys. gości.

Wśród nich absolutnie topowe nazwiska. Jacek Dukaj – znany pisarz, Jarosław Królewski – twórca Synerise, Psyho – programista, który pokonał AI. Do tego mocna grupa przedstawicieli z branży funduszy inwestycyjnych i szeroko rozumianego cyfrowego wellbeingu.

Agenda wydarzenia została podzielona na siedem scen tematycznych, w tym m.in. scenę Inspire poświęconą przyszłości technologii i biznesu, Tech Trends skupiającą się na nowych rozwiązaniach technologicznych, Innovation dla startupów i inwestorów czy Marketing&Sales, na której omawiane będą strategie rozwoju produktów cyfrowych.

– 20 edycji Infoshare to dla mnie znacznie więcej niż tylko statystyka – to żywa historia transformacji polskiej technologii, w której mieliśmy zaszczyt uczestniczyć jako jeden z katalizatorów zmian – mówi Grzegorz Borowski, prezes i współzałożyciel Infoshare.

Co czeka nas na Infoshare 2026

Podczas konferencji wystąpi ponad 160 prelegentów, którzy zaprezentują wizje przyszłości technologii i podzielą się doświadczeniami z realizacji projektów biznesowych. Wśród nich znaleźli się m.in.:

Kay Firth-Butterfield, liderka biznesu, autorka książki o współistnieniu ludzi z AI oraz laureatka prestiżowych nagród, w tym TIME 100 Impact i Forbes 50 Over 50.

Bjorn Lomborg, uznany autor i wykładowca, który przekonuje, że innowacje technologiczne mogą rozwiązać kryzys klimatyczny.

Monika Borycka, analityczka trendów i opiekunka merytoryczna studiów Trendwatching & Futures Studies na AGH w Krakowie.

Jakub Dwernicki, założyciel i prezes zarządu cyber_Folks, jednej z czołowych grup technologicznych wspierających cyfrową transformację biznesu w Europie.

Jacek Dukaj, ceniony pisarz i futurysta analizujący wpływ nowych technologii na społeczeństwo.

Tomasz i Piotr Karwatkowie, uznani przedsiębiorcy i inwestorzy wspierający polskie firmy w budowaniu globalnych organizacji.

Jarosław Królewski, innowator w zastosowaniach AI i laureat nagrody Young Global Leader 2025 przyznawanej przez World Economic Forum.

Piotr Pisarz, współtwórca i prezes globalnego fintechu Uncapped, innowacyjnej alternatywy wobec tradycyjnego modelu finansowania startupów.

Networking ma znaczenie

Oprócz kilkudziesięciu prelekcji i debat, na uczestników Infoshare czeka także networking.

– Uczestnicy przyjeżdżają na Infoshare po wiedzę, ale również po kontakty i nowe możliwości współpracy. Podczas tegorocznej edycji planowanych jest ponad 2,1 tys. spotkań biznesowych 1:1, które uczestnicy mogą umawiać za pomocą specjalnej platformy matchmakingowej. Dzięki temu festiwal jest miejscem, w którym łatwiej nawiązać kontakt z inwestorem, klientem czy potencjalnym partnerem biznesowym – tłumaczy Grzegorz Borowski.

Infoshare to także wydarzenia towarzyszące rozsiane po całym Trójmieście, obejmujące m.in. nieformalne meetupy, spotkania branżowe oraz imprezy networkingowe w Trójmieście, takie jak Great Networking Party czy specjalne spotkania dla liderów i inwestorów.

Szansa dla startupów

Istotną częścią Infoshare jest również ekosystem startupowy, który od lat przyciąga młode firmy technologiczne z Polski i zagranicy. Podczas konferencji odbędą się konkursy dla startupów, a w specjalnej strefie Innovation Village startupy będą mogły prezentować swoje produkty, spotykać się z inwestorami oraz nawiązywać kontakty biznesowe.

Integralną częścią wydarzenia będzie także konkurs dla startupów z województwa pomorskiego. W puli nagród znalazło się 60 tys. zł, a celem inicjatywy jest wsparcie lokalnego ekosystemu przedsiębiorczości technologicznej. Dla młodych firm oznacza to nie tylko możliwość zdobycia finansowania, ale także prezentacji rozwiązań przed inwestorami oraz szeroką publicznością biznesową.

Infoshare znów zagości w Gdańsku

20 edycja Infoshare to także okazja do podsumowania historii tego wydarzenia. Konferencja powstała z inicjatywy kilku pasjonatów technologii, którzy chcieli stworzyć przestrzeń do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Przez lata Infoshare odwiedziło ponad 72 tys. uczestników, prawie 2 tys. prelegentów oraz setki partnerów technologicznych, a wydarzenie rozwinęło się do rangi największego festiwalu technologicznego w regionie.

– Pamiętam pojawianie się nowych trendów na przestrzeni lat. Agile, Web 2.0, Startup, Mobile, Data Science, Cloud, aż wreszcie ostatnie AI, DeepTech, Dualuse... Od tych 20 lat zawsze mówimy o tym, co w danym momencie kształtuje technologię i najbardziej wpływa na naszą pracę, biznes i życie codzienne. Dziś czuję też ogromną dumę, widząc founderów, którzy u nas prezentowali pierwsze wizje swoich produktów, a teraz podbijają nimi świat. I dziękuję całej społeczności Infoshare za zaufanie, którym obdarza nas od tylu lat. W przyszłym tygodniu po raz kolejny spotykamy się w Gdańsku, aby inspirować się na siedmiu scenach konferencji, poznawać na licznych wydarzeniach towarzyszących i budować relacje i partnerstwa na lata – dodaje Grzegorz Borowski.

Infoshare 2026 odbędzie się już 20–21 maja w AmberExpo w Gdańsku. Głównym partnerem wydarzenia jest Miasto Gdańsk.

W dniach 20–21 maja 2026 roku w centrum wystawienniczym AmberExpo w Gdańsku odbędzie się kolejna edycja Infoshare. To jedna z największych konferencji technologicznych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Tym razem mamy okrągłą, 20-stą edycję wydarzenia.



Dlatego nie mogło nas tam zabraknąć. Chcemy dołożyć swoją cegiełkę do tego wyjątkowego wydarzenia.



