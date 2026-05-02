Innowacje, sztuczna inteligencja i powrót silnika V8. BMW zaprezentowało najnowszą limuzynę z serii 7

W 1977 roku po raz pierwszy zaprezentowano światu pierwszą limuzynę BMW serii 7. Przez 49 lat kolejne samochody z kultowej serii niemieckiego producenta przeobrażały się adekwatnie do rozwoju technologii i motoryzacji. Najnowsza „siódemka” z jednej strony odwołuje się do tradycji, a z drugiej stawia na bardzo innowacyjne rozwiązania. Auto wyróżnia się monolityczną sylwetką z nową atrapą chłodnicy BMW Iconic Glow oraz minimalistycznymi kryształowymi reflektorami. Także z tyłu znajdziemy nowo zaprojektowane lampy i wyraziste kształty. Dodatkowo trzy modele BMW M Performance to limuzyny z mocno sportowym charakterem, a pakiet sportowy M oraz pakiet sportowy M Pro jeszcze bardziej podkreślają ten efekt.

Limuzyna w ponad 500 kombinacjach kolorystycznych

Jak podkreślają przedstawicie marki, nowa limuzyna BMW jest na tyle charakterystyczna, że nie da się pomylić z żadną inną w tym segmencie. Jednym z jej wyróżników jest kolor. Niemiecki producent oferuje szerokie możliwości personalizacji, w tym – po raz pierwszy – dwukolorowe lakierowanie w ramach pakietu BMW Individual.

– Proponujemy ponad 500 możliwości kolorystycznych. W tym przypadku po raz pierwszy będziemy oferować również naszym klientom możliwość wykończenia samochodu zarówno lakierem błyszczącym, jak i matowym w jednym pojeździe lub dwa kolory matowe w zależności od tego, kto jakie połączenia preferuje – podkreśla Hubert Fronczak, rzecznik prasowy w Grupie BMW Polska.

Jak dodaje, wygląd samochodu z zewnątrz uzupełnia starannie dobrana paleta fabrycznych obręczy kół. Są dostępne od rozmiarów 20-calowych po nowość w postaci obręczy 22-calowych.

Wnętrze w 700 odsłonach i debiutujący wyświetlacz dla pasażera

Wnętrze nowej limuzyny serii 7 bazuje na połączniu wysokiej jakości materiałów takich jak np. skóra, drewno, szkło kryształowe i metal z innowacyjnymi rozwiązaniami i technologią. Po raz pierwszy w limuzynie BMW pojawił się dodatkowy wyświetlacz dla pasażera całkowicie niezależny od drugiego wyświetlacza, z którego korzysta kierowca.

– Pasażer na swój własny ekran, na którym może dowolnie sterować wszelkimi multimediami. Wyświetlacz umożliwia również udział w wideokonferencjach, więc spokojnie można pracować z samochodu – zaznacza Hubert Fronczak.

Na pasażerów podróżujących z tyłu czeka ekran kinowy, na którym mogą również pracować lub relaksować się, oglądając filmy.

– We wnętrzu liczba kombinacji wzrasta w porównaniu do kolorów karoserii. Właściciele mogą dostosować projekt wnętrza do własnych upodobań na około 700 sposobów. Mówiąc o środku, warto wspomnieć o tym, co dzieje się na tylnej kanapie. Tam ekran zyskał nowe życie – ma nowy layout i system operacyjny. 31,3-calowy ekran dotykowy o rozdzielczości 8K z opcjonalnym system nagłośnienia surround Bowers & Wilkins z Dolby Atmos pozwala stworzyć na tylnych siedzeniach atmosferę niczym na sali kinowej – dodaje rzecznik prasowy w Grupie BMW Polska.

Limuzyna w wersji elektronicznej i benzynowej

Nowa limuzyna BMW jest dostępna w szerokiej ofercie układów napędowych. Oprócz silników spalinowych z układem mild hybrid 48 V i hybryd typu plug-in marka proponuje również warianty w pełni elektryczne o zasięgu ponad 720 km.

– Do niezwykle opanowanego i pewnego modelu BMW 740d xDrive dołącza teraz BMW 740 xDrive. Ofertę uzupełniają dwa warianty hybrydowe typu plug-in. Z kolei trzy modele BMW M Performance demonstrują silne przywiązanie nowego BMW serii 7 do radości z jazdy – wylicza Hubert Fronczak.

W najnowszej „siódemce” do oferty wrócił wariant z silnikiem V8. Jak powiedzieli podczas premiery limuzyny przedstawiciele marki, jest to jeden z najbardziej wyczekiwanych przez miłośników motoryzacji wariantów silnikowych. Jest tak szczególnie na polskim rynku. Póki co, nie są jednak jeszcze znane szczegóły związane z zastosowaniem tego silnika w samochodach w Europie.

Jeszcze większe wykorzystanie sztucznej inteligencji

W nowym modelu BMW serii 7 jeszcze bardziej postawiono na technologię i wykorzystanie sztucznej inteligencji. W samochodzie zastosowano m.in. innowacyjne systemy, które wspomagają kierowcę podczas jazdy. Auto wyposażono w funkcję asystenta autostradowego. Pozwala on w wielu krajach europejskich na jazdę bez trzymania rąk na kierownicy przy prędkości do 130 km/h. Z kolei asystent miejski obsługuje prowadzenie „od adresu do adresu” na obszarach miejskich.

Ile kosztuje nowa limuzyna BMW?

Jak podkreślają przedstawiciele marki, wszystkie warianty modeli i układów napędowych nowego BMW serii 7 będą powstawać na jednej linii produkcyjnej w zakładach BMW Group w Dingolfing w Niemczech. Rozpoczęcie produkcji i wprowadzenie na rynki na całym świecie rozpocznie się w lipcu 2026 roku. Ceny nowej limuzyny zaczynają się od 560 tys. zł.

Po raz pierwszy w BMW serii 7 są dostępne fabryczne obręcze kół 22-calowe. Szersze opony bazowe mają teraz średnicę co najmniej 20 cali.