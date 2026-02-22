Pilne
Kategoria artykułu: Lifestyle

Sportowe oblicze luksusu. Bentley Supersports – najlżejszy i jeden z najszybszych modeli od 85 lat

Bentley kojarzony głównie z luksusowymi limuzynami prezentuje limitowaną serię Bentley Supersports. Ceny za to wyjątkowe auto zaczynają się od 380 tys. euro. 15 sztuk trafi do Polski, ale... wszystkie zostały już sprzedane.

Jakub Szymanek - autor artykułu - profil
22.02.2026, 07:00
Bentley Supersports
Bentley Supersports to najnowszy model w sportowej ofercie brytyjskiej marki. Fot. Materiały prasowe Walk PR

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Czym charakteryzuje się najnowszy sportowy model Bentley'a.
  2. Ile sztuk powstało w ramach limitowanej linii.
  3. Ile koni mechanicznych znajdziemy pod maską Bentley'a Supersports.
W Warszawie odbyła się polska premiera Bentley’a Supersports. Auto swoim charakterem nawiązuje do stworzonych na początku XXI w. modeli Continental GT, utrzymanych w sportowym duchu. Co ciekawe, w tym przypadku pierwszy raz w historii modelu Continental GT moc trafia wyłącznie na tylne koła.

– Napęd na tył, co prawda pojawił się już wcześniej w Bentley’u, dokładnie w modelu Mulsanne, natomiast jeszcze nigdy w historii marki nie było auta sportowego z napędem tylko na tył. Będzie to nie lada gratka dla naszych klientów, którzy chcą poczuć więcej mocy i przyjemności z jazdy – mówi przedstawicielka biura prasowego marki.

Powrót jednej z najbardziej legendarnych nazw Bentley’a

Pierwszy raz w historii Bentley’a nazwa Supersports pojawiła się ponad sto lat temu. W 1925 r. powstał pierwszy samochód marki, który przekroczył prędkość 100 mil na godzinę. Ponad sto lat od tamtego historycznego wydarzenia Bentley serwuje jeszcze szybsze i lżejsze od dotychczasowych auto z linii Continental. W coupé schowano czterolitrowy silnik V8 twin-turbo o mocy 666 KM i momencie obrotowym 800 Nm, ośmiobiegową dwusprzęgłową skrzynię biegów, większe turbosprężarki, wzmocnione głowice cylindrów w porównaniu do poprzedników. Z kolei, aby obniżyć masę pojazdu, zastosowano liczne elementy z włókna węglowego oraz uproszczony system nagłośnienia.

– Dzięki programowi redukcji masy oraz przeprojektowanemu podwoziu Supersports waży mniej niż dwie tony, co czyni go najlżejszym Bentley'em od ponad 85 lat. Samochód przyspiesza od zera do 100 km/h w zaledwie 3,7 sekundy – informuje przedstawicielka Bentley'a.

Bentley Supersports
Bentley Supersports to najlżejszy w linii sportowej model w portfolio marki. Fot. Materiały prasowe Walk PR
Wyjątkowy design w limitowanej serii

Supersports wyróżnia się najbardziej zaawansowaną aerodynamiką w historii modelu Continental GT. Elementy nadwozia wykonane są ze wspomnianego włókna węglowego, w tym splittera. Progi, tylny dyfuzor oraz stałe tylne skrzydło zwiększają docisk aerodynamiczny i stabilność przy dużych prędkościach.

Poza osiągami auto wyróżnia również jego design. Nadwozie w kolorze Electric Blue uzupełniono czarnymi akcentami w dolnych partiach oraz charakterystyczną osłoną chłodnicy z chromowaną ramką. Dodajmy, że koszt wspomnianego lakieru Electric Blue wynosi 100 tys. euro.

Supersports powstanie w ściśle limitowanej serii 500 ręcznie montowanych egzemplarzy w fabryce Bentley'a w Crewe, z czego 15 sztuk trafi do Polski. Wszystkie są już sprzedane. Każdy samochód dostanie indywidualny numer, co podkreśli jego wyjątkowy charakter i kolekcjonerską wartość. Cena bazowa pojazdu rozpoczyna się od 380 tys. euro.

Produkcja modelu rozpocznie się w czwartym kwartale 2026 r., a pierwsze dostawy zaplanowano na 2027 r.

Bentley Supersports
Supersports powstanie w ściśle limitowanej serii 500 ręcznie montowanych egzemplarzy w fabryce Bentley'a w Crewe. Fot. Materiały prasowe Walk PR
Bentley Supersports
W nadwozie Bentley'a Supersports wkomponowano dużo elementów z włókna węglowego. Fot. Materiały prasowe Walk PR
Główne wnioski

  1. Nowy model Bentley Supersports pokazuje, że brytyjska marka nie zamierza rezygnować ze swojego sportowego DNA. Marka kolejny raz udowadnia, że umie łączyć ekstremalne osiągi z luksusem, tworząc samochód dla najbardziej wymagających klientów.
  2. Czterolitrowy silnik spalinowy V8 twin-turbo o mocy 666 KM oraz rozwiązania techniczne, sprawiły, że nowy model Bentley’a jest jednym z najszybszych i najlżejszych w historii marki.
  3. Limitowana seria oraz cena rozpoczynająca się od 380 tys. euro pozycjonuje model w segmencie ekskluzywnych, kolekcjonerskich aut. Co ciekawe, każdy z 500 modeli dostępnych na całym świecie jest już sprzedany.