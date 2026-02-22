Sportowe oblicze luksusu. Bentley Supersports – najlżejszy i jeden z najszybszych modeli od 85 lat

W Warszawie odbyła się polska premiera Bentley’a Supersports. Auto swoim charakterem nawiązuje do stworzonych na początku XXI w. modeli Continental GT, utrzymanych w sportowym duchu. Co ciekawe, w tym przypadku pierwszy raz w historii modelu Continental GT moc trafia wyłącznie na tylne koła.

– Napęd na tył, co prawda pojawił się już wcześniej w Bentley’u, dokładnie w modelu Mulsanne, natomiast jeszcze nigdy w historii marki nie było auta sportowego z napędem tylko na tył. Będzie to nie lada gratka dla naszych klientów, którzy chcą poczuć więcej mocy i przyjemności z jazdy – mówi przedstawicielka biura prasowego marki.

Powrót jednej z najbardziej legendarnych nazw Bentley ’a

Pierwszy raz w historii Bentley’a nazwa Supersports pojawiła się ponad sto lat temu. W 1925 r. powstał pierwszy samochód marki, który przekroczył prędkość 100 mil na godzinę. Ponad sto lat od tamtego historycznego wydarzenia Bentley serwuje jeszcze szybsze i lżejsze od dotychczasowych auto z linii Continental. W coupé schowano czterolitrowy silnik V8 twin-turbo o mocy 666 KM i momencie obrotowym 800 Nm, ośmiobiegową dwusprzęgłową skrzynię biegów, większe turbosprężarki, wzmocnione głowice cylindrów w porównaniu do poprzedników. Z kolei, aby obniżyć masę pojazdu, zastosowano liczne elementy z włókna węglowego oraz uproszczony system nagłośnienia.

– Dzięki programowi redukcji masy oraz przeprojektowanemu podwoziu Supersports waży mniej niż dwie tony, co czyni go najlżejszym Bentley'em od ponad 85 lat. Samochód przyspiesza od zera do 100 km/h w zaledwie 3,7 sekundy – informuje przedstawicielka Bentley'a.

Bentley Supersports to najlżejszy w linii sportowej model w portfolio marki. Fot. Materiały prasowe Walk PR

Wyjątkowy design w limitowanej serii

Supersports wyróżnia się najbardziej zaawansowaną aerodynamiką w historii modelu Continental GT. Elementy nadwozia wykonane są ze wspomnianego włókna węglowego, w tym splittera. Progi, tylny dyfuzor oraz stałe tylne skrzydło zwiększają docisk aerodynamiczny i stabilność przy dużych prędkościach.

Poza osiągami auto wyróżnia również jego design. Nadwozie w kolorze Electric Blue uzupełniono czarnymi akcentami w dolnych partiach oraz charakterystyczną osłoną chłodnicy z chromowaną ramką. Dodajmy, że koszt wspomnianego lakieru Electric Blue wynosi 100 tys. euro.

Supersports powstanie w ściśle limitowanej serii 500 ręcznie montowanych egzemplarzy w fabryce Bentley'a w Crewe, z czego 15 sztuk trafi do Polski. Wszystkie są już sprzedane. Każdy samochód dostanie indywidualny numer, co podkreśli jego wyjątkowy charakter i kolekcjonerską wartość. Cena bazowa pojazdu rozpoczyna się od 380 tys. euro.

Produkcja modelu rozpocznie się w czwartym kwartale 2026 r., a pierwsze dostawy zaplanowano na 2027 r.

Supersports powstanie w ściśle limitowanej serii 500 ręcznie montowanych egzemplarzy w fabryce Bentley'a w Crewe . Fot. Materiały prasowe Walk PR

W nadwozie Bentley'a Supersports wkomponowano dużo elementów z włókna węglowego. Fot. Materiały prasowe Walk PR