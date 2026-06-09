Kategoria artykułu: Biznes
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InRento stawia na Polskę. Liczy na zwroty z nieruchomościowych projektów na rynku wtórnym
Litewski fintech łączący chętnych do inwestycji w nieruchomości z finansującymi uważa, że obok Rumunii to Polska ma największy potencjał rozwoju. Chce wykorzystać swoje przewagi, czyli szybkość w realizacji projektów.
09.06.2026, 03:30
– Naszą absolutną przewagą jest szybkość działania; w sytuacjach, gdzie bank analizuje projekt tygodniami, my dostarczamy kapitał niemal natychmiast, jeśli projekt przejdzie przez ocenę ryzyka – mówi Gustas Germanavičius, założyciel i prezes InRento. Fot. Materiały partnera
Z tego artykułu dowiesz się…
- W jaki sposób InRento korzysta na procedurach biurokratycznych.
- Z jakiego powodu firma unika budowania nieruchomości od zera.
- Jaka polska kultowa nieruchomość znajduje się w portfelu projektowym InRento.