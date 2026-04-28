Nieruchomości komercyjne wracają do gry. Inwestorzy aktywni, ale ostrożni

Nastroje inwestorów na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce można dziś określić jako ostrożnie pozytywne. Dane za pierwszy kwartał pokazują wyraźne odbicie aktywności, choć jednocześnie rynek wciąż pozostaje pod wpływem globalnej niepewności i czynników geopolitycznych.

– Ogólnie można powiedzieć, że nastrój jest ostrożny, ale pozytywny. Widzimy to po liczbie transakcji oraz wynikach pierwszego kwartału, który był o kilkadziesiąt procent lepszy niż rok wcześniej – wskazuje Daniel Bienias, dyrektor zarządzający CBRE na Europę Środkowo-Wschodnią.



Wzrost aktywności nie oznacza jednak powrotu do rekordowych lat. Na decyzje inwestorów wpływają m.in. koszty finansowania, oczekiwania sprzedających oraz dostępność kapitału, które wciąż pozostają zmienne.

Geopolityka i niepewność w tle

Rynek nieruchomości, choć bardziej stabilny niż inne segmenty gospodarki, nie pozostaje odporny na globalne napięcia. Szczególne znaczenie mają wydarzenia na Bliskim Wschodzie oraz ogólna zmienność rynków finansowych.

– To jest zbiór różnych czynników: geopolityka, koszty finansowania, ale też rosnąca

niepewność inwestorów, którzy obserwują, co może się wydarzyć z dnia na dzień – tłumaczy Daniel Bienias.

Wojna w Ukrainie przestała być już czynnikiem dominującym, ponieważ została w dużej mierze „zdyskontowana” przez rynek. Inwestorzy przyzwyczaili się do jej obecności, choć nadal liczą na impuls, który mógłby znacząco poprawić koniunkturę.

– Koniec wojny będzie silnym impulsem do przyspieszenia rozwoju kraju. Natomiast sektor nieruchomości stanie się jednym z głównych beneficjentów tych zmian – podkreśla ekspert.

Polska z potencjałem, ale do pokazania

Polska pozostaje atrakcyjnym rynkiem inwestycyjnym dzięki solidnym fundamentom gospodarczym i wyższym stopom zwrotu niż w Europie Zachodniej. Problemem wciąż jest jednak percepcja kraju wśród zagranicznych inwestorów.

– Trzeba zapraszać partnerów biznesowych do Polski i pokazywać im, co się tutaj dzieje. Wciąż wielu z nich ma obraz naszego kraju sprzed kilkudziesięciu lat – podkreśla Daniel Bienias.

Jak wskazuje ekspert, świadomość dynamicznego rozwoju Polski rośnie, ale nadal wymaga aktywnej promocji. Coraz częściej jednak kapitał zagraniczny – także prywatny – trafia na polski rynek nieruchomości.

Selektywność i stabilność kluczowe

Zmienił się także sposób podejmowania decyzji inwestycyjnych. Dziś nie liczy się już szybki zysk wynikający ze zmian stóp kapitalizacji, lecz długoterminowa stabilność aktywów.

– Inwestowanie polega dziś na wyborze naprawdę dobrego aktywa – z długimi umowami najmu, dobrą lokalizacją i odpowiednimi parametrami ESG – mówi Daniel Bienias.

W praktyce oznacza to większą selektywność inwestorów oraz koncentrację na projektach gwarantujących stabilny dochód.



– To zmiana względem poprzednich cykli, gdy kluczową rolę odgrywał tani pieniądz – dodaje dyrektor zarządzający CBRE.

Lokalny kapitał rośnie w siłę

Coraz większe znaczenie na rynku zaczyna mieć kapitał krajowy. Choć jego udział nadal jest ograniczony, trend jest wyraźnie rosnący.

– Jeszcze kilka lat temu udział polskiego kapitału wynosił kilka procent. Dziś widzimy, że rośnie i ma coraz większe znaczenie dla stabilności rynku – zauważa Daniel Bienias.

Rozwój lokalnych inwestorów może być szczególnie istotny w okresach spowolnienia globalnych przepływów kapitału. Wciąż jednak brakuje odpowiednich narzędzi i regulacji, które umożliwiłyby szersze uczestnictwo w rynku.

Jednym z najbardziej perspektywicznych segmentów rynku są centra danych, choć ich rozwój w Polsce wciąż napotyka istotne ograniczenia.

– Główną barierą jest dostępność energii i jej struktura. Bez odpowiedniej infrastruktury i czystego miksu energetycznego ten rynek nie rozwinie się w pełni – ocenia Daniel Bienias.

Mimo rosnącego zainteresowania inwestorów Polska pozostaje daleko za liderami europejskimi. Kluczowe znaczenie będą miały inwestycje w infrastrukturę energetyczną oraz dostępność odpowiednio przygotowanych gruntów.