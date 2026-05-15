Intrygi, przestępstwa, dom pogrzebowy, pyry i piwo. Noc Muzeów 2026 zaskakuje ofertą

Pierwsza Noc Muzeów odbyła się w Berlinie w 1997 roku. Wydarzenie szybko zyskało na popularności, a kolejne Noce Muzeów organizowano w innych europejskich miastach, m.in. w Paryżu i Amsterdamie. Obecnie angażuje się w nie ponad 140 miast na starym kontynencie. Z biegiem czasu Noc Muzeów zyskała także liczne grono miłośników w Polsce. Do wydarzenia co roku dołączają kolejne instytucje w dużych i mniejszych miastach oraz wioskach.

Krakowskie fuszerki i złodziejstwa

Noc Muzeów 2026 rozpocznie się w Krakowie, który w przeciwieństwie do innych polskich miast inauguruje tegoroczną edycję już w piątek. Większość instytucji biorących udział w wydarzeniu będzie tego dnia otwarta dla zwiedzających od godz. 19 do ok. 1-2 w nocy.

Zwiedzanie skupiać się będzie w okolicach Starego Miasta i Kazimierza, gdzie znajdziemy najwięcej galerii i muzeów. Tam też przy ul. Biskupiej 18 mieści się najmniejsze krakowskie muzeum, czyli Muzeum Fuszerki i Złodziejstwa. Jest ono częścią Królestwa Bez Kresu, które już po raz piąty bierze udział w krakowskiej Nocy Muzeów. W muzeum można poznać liczne przykłady fuszerki i złodziejstwa nie tylko z Krakowa i innych regionów Polski, ale także z całego świata.

W piątek muzeum będzie dostępne dla odwiedzających od godz. 18 do północy. Wstęp jest bezpłatny. Natomiast jeśli ktoś zechce, może wesprzeć muzeum darowizną.

Ciemna strona Łodzi i profesor Rafał Wilczur

W mroczną podróż do świata kryminałów w Noc Muzeów zaprasza także Łódź. W sobotni wieczór podczas spaceru z łódzkimi przewodnikami Pauliną Sygułą-Kraszewską i Szymonem Dudkiewiczem będzie można usłyszeć liczne opowieści o przestępstwach, intrygach i postaciach, które zapisały się w nieoficjalnej historii Łodzi. Spacer rozpocznie się o godz. 18. przy zabytkowej bramie w Parku Rejtana od strony ul. Felsztyńskiego. Udział jest bezpłatny.

Pozostając w temacie łódzkiej przestępczości i sprawiedliwości, warto dodać, że swoje progi w Noc Muzeów kolejny raz otwiera Sąd Okręgowy w Łodzi. W trakcie zwiedzania będzie można m.in. zajrzeć do części zabytkowej sądu: sal rozpraw, aresztu sądowego i gabinetu prezesa. Dodajmy, że w jednej z sal rozpraw nakręcono finałową scenę „Znachora” w reżyserii Jerzego Hoffmana. To wtedy padły historyczne słowa wypowiedziane przez granego przez Piotra Fronczewskiego, profesora Dobranieckiego: „Proszę państwa, wysoki sądzie. To jest profesor Rafał Wilczur”.

Sąd Okręgowy w Łodzi będzie dostępny dla zwiedzających do godz. 18. do 23.

Tylko dla osób pełnoletnich

Niecodzienną ofertę na Noc Muzeów przygotował także Wrocław. W sobotni wieczór będzie można wybrać się na spacer po Muzeum Medycyny Sądowej działającym przy Katedrze Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

„Sekcja zwłok, obrażenia ciała, narzędzia zbrodni, zatrucia, zmiany chorobowe, metody identyfikacji szczątków to tylko część zagadnień, którymi zajmuje się medycyna sądowa i których metody badania na przestrzeni ponad 150 lat prezentowane są w muzeum m.in. na podstawie działalności i historii wrocławskiego Zakładu Medycyny Sądowej. Dużą część eksponatów stanowią fragmenty tkanek ludzkich utrwalone w płynach konserwujących” – czytamy na stronie organizatorów.

Z tego też względu muzeum będzie dostępne tylko dla osób pełnoletnich. Zwiedzanie rozpocznie się o pełnych godzinach od 18 do 21. Muzeum Medycyny Sądowej mieści się przy ul. Jana Mikulicza-Radeckiego 4. Wstęp jest bezpłatny, natomiast obowiązują wcześniejsze zapisy na stronie organizatorów.

Wizyta w domu pogrzebowym

Osobom poszukującym mocnych wrażeń w Noc Muzeów polecamy wizytę w domu pogrzebowym na warszawskim Służewiu. Podczas zwiedzenia będzie można zobaczyć, jak działa dom pogrzebowy od zaplecza, zajrzeć do prosektorium oraz spotkać się z mistrzem ceremonii pogrzebowej, który opowie o swojej profesji.

Według zapowiedzi organizatorów, na wszystkich, którzy w Noc Muzeów odwiedzą dom pogrzebowy, będą czekać niespodzianki. Jeśli jesteście ich ciekawi, to koniecznie odwiedźcie Dom Pogrzebowy Służew przy ul. Fosa 19a w Warszawie w godz. 18-1. Dodajmy, że wstęp jest bezpłatny.

Podróż do gwiazd

Powracając do świata żywych, polecamy także wybrać się w podróż do gwiazd. W tegoroczną Noc Muzeów Gdańskie Obserwatorium Astronomiczne zaprasza do obserwacji nocnego nieba przez teleskopy.

– To niepowtarzalna okazja, by spojrzeć w niebo z zupełnie innej perspektywy i odkryć fascynujący świat astronomii. W atmosferze nocnych obserwacji przeniesiemy się miliony kilometrów od Ziemi – bez opuszczania Gdańska – zachęcają organizatorzy.

Zwiedzanie obserwatorium odbędzie się w sobotę w godz. 21-23. Wstęp jest bezpłatny

Pyry w Poznaniu i piwo na Śląsku

W naszej podróży po niecodziennych miejscach w Noc Muzeów polecamy również pobyt w Muzeum Pyry w Poznaniu – miejscu w pełni poświęconym ziemniakom. Przepraszam pyrom.

Sobotnia wizyta będzie podzielona na dwie części. W pierwszej odbędą się specjalne warsztaty pyrowe, podczas których będzie można przygotować własną pyrę i zabrać ją na wynos. Natomiast w drugiej części zaplanowano wycieczkę z przewodnikiem po muzeum. Całość potrwa ok. godziny. Akurat w tym przypadku wstęp jest płatny i wynosi 20 zł. Wejścia rozpoczynają się o pełnych godzinach od godz. 18 do 24. Dodajmy, że Poznańskie Muzeum Pyry mieści się przy ul. Wronieckiej 18.

Z kolei przed lub po pyrach polecamy wybrać się na piwo np. do Tyskich Browarów Książęcych. Podczas Nocy Muzeów odbędzie się zwiedzanie browaru. Będzie można zobaczyć, jak warzy się piwo w największym koncernie piwnym w Polsce. Zwiedzanie z przewodnikiem potrwa ok. 60 min.

Po zwiedzaniu browaru jest także możliwość zwiedzania nowoczesnego, interaktywnego muzeum, które zostało otwarte przy browarze w 2024 roku. Wycieczki będę odbywać się o pełnej godzinie od 20 do 23. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy zachęcają do wcześniejszych zapisów. Wstęp jest bezpłatny. Dodajmy, że Tyskie Browary Książęce mieszczą się przy ul. Katowickiej 9 w Tychach.