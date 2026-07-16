Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Inwestorzy patrzą na space-tech. Polski sektor dopiero się rozpędza
Sukcesy ICEYE'a i debiuty giełdowe spółek kosmicznych zwiększają zainteresowanie inwestorów sektorem space-tech. Eksperci podkreślają jednak, że rynek w Polsce wciąż znajduje się na etapie budowania fundamentów, a jego największy potencjał dopiero zaczyna się ujawniać.
16.07.2026, 05:00
Polski sektor kosmiczny buduje swoją pozycję na rynku inwestycji technologicznych (na zdjęciu rakieta suborbitalna ILR-33 BURSZTYN 2K prezentowana podczas konferencji Polskiej Agencji Kosmicznej w lipcu 2024 r. Jej wystrzelenie to jeden z sukcesów krajowego sektora kosmicznego). Fot. PAP/Marcin Obara
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czy polski sektor space-tech już przeżywa boom inwestycyjny, czy dopiero buduje fundamenty pod dalszy rozwój.
- Dlaczego fundusze venture capital coraz uważniej przyglądają się technologiom kosmicznym i co przyciąga je do tego segmentu rynku.
- Jakie wyzwania stoją przed polskimi startupami kosmicznymi i co musi się wydarzyć, by sektor przyspieszył.