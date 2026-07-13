Kategorie artykułu: Newsy Polityka Technologia
Kosmiczny wyścig miast rozstrzygnięty. Rząd wskaże dziś polską stolicę space-techu
Dziś polski rząd i Europejska Agencja Kosmiczna ogłoszą, w którym polskim mieście powstanie nowe centrum badawcze ESA. To jedna z największych inwestycji, o które zabiegała Polska. Turniej siedmiu rywalizujących miast trwał przez wiele miesięcy. Czy i tak wygra Warszawa?
13.07.2026, 05:15
W latach 2026-2028 Polska przeznaczy na członkostwo w ESA 731 mln euro, a nowy ośrodek ma być jednym z najważniejszych efektów tej decyzji. Fot. GettyImages
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co zaoferowały największe miasta w Polsce, by wygrać inwestycję kosmiczną ESA.
- Dlaczego niektóre lokalizacje w Polsce na wstępie mają już w tej konkurencji trudniejszą sytuację.
- Jak polityczne wpadki samorządowców psują tło ogłoszenia największej inwestycji kosmicznej w Polsce.