Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Inwestowanie w czasach niepewności. Jak zachować spokój, gdy kursy akcji gwałtownie się zmieniają?
Na giełdzie – podobnie jak w życiu – nie da się uniknąć zaskoczeń. Można jednak nauczyć się je akceptować w sposób, który ogranicza stres i zmniejsza ryzyko pochopnych decyzji. Wyjaśniamy, jak niespodziewane informacje wpływają na rynki akcji, kiedy nie należy ich lekceważyć oraz jak reagować bez utraty kontroli nad własną strategią.
06.03.2026, 04:15
Dywersyfikacja pomaga, bo kiedy portfel ma ekspozycję na wiele klas aktywów, branż i regionów, to problemy dotyczące części rynku będą miały mniejszy wpływ na całkowitą stopę zwrotu z inwestycji. Fot. Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego ignorowanie informacji rynkowych paradoksalnie zwiększa ryzyko impulsywnych i kosztownych decyzji inwestycyjnych.
- Jakie zasady pomagają doświadczonym inwestorom przetrwać okresy silnej zmienności.
- Czy w realiach natychmiastowego przepływu informacji inwestor indywidualny ma realną szansę wyprzedzić rynek i skutecznie spekulować.