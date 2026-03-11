Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Inwestują miliardy, a abonament jest tańszy niż śniadanie. Szef T-Mobile o rynku i inwestycjach (WYWIAD)
Polski rynek telekomunikacyjny należy do najbardziej konkurencyjnych w Europie. Ceny usług mobilnych pozostają jednymi z najniższych w Unii Europejskiej, choć operatorzy każdego roku inwestują miliardy złotych w rozwój infrastruktury i nowych technologii. O realiach rynku, rozbudowie sieci 5G, nowych obszarach biznesu oraz przyszłości marki Heyah opowiada prezes T-Mobile Polska, Andreas Maierhofer.
Prezes T-Mobile Polska Andreas Maierhofer uważa, że firmy telekomunikacyjne powinny dostać więcej wsparcia na rozbudowę inwestycji. Zwłaszcza w kontekście trudnej konkurencji amerykańskich hyperskalerów. Fot. mat. prasowe
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego wokół Heyah pojawiły się informacje o końcu marki i co tak naprawdę zmienia się w ofercie T-Mobile.
- Jak wygląda dziś rynek telekomunikacyjny w Polsce z perspektywy jednego z największych operatorów. Poznasz powody, dla których branża mówi o bardzo niskich cenach usług i jednocześnie ogromnych kosztach inwestycji w infrastrukturę.
- W jakim kierunku rozwija się T-Mobile w Polsce i gdzie firma widzi największe szanse wzrostu.