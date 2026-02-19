Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 19.02.2026
NEWSROOM XYZ
19.02.2026 19:17

Koniec Heyah. Automatyczne przeniesienie do Red Bull Mobile

Operator T-Mobile ogłosił zakończenie oferty Heyah 01. Od 23 lutego 2026 r. wszyscy użytkownicy zostaną automatycznie przeniesieni do sieci Red Bull Mobile, zachowując dotychczasowe numery.

T-Mobile zdecydował o całkowitym wycofaniu usług pod marką Heyah 01, która funkcjonowała od 2020 r. Dotychczasowi subskrybenci otrzymają nowe warunki umów i zostaną automatycznie przeniesieni do Red Bull Mobile, przy zachowaniu swoich numerów telefonów. Operator tłumaczy ruch chęcią zapewnienia klientom dostępu do nowocześniejszych rozwiązań technologicznych.

Informacja rozsyłana do klientów Heyah 01. Fot. XYZ

Operacja migracji została zaplanowana na 23 lutego 2026 r. W tym dniu użytkownicy mogą spodziewać się krótkotrwałej przerwy w dostępie do usług telekomunikacyjnych. Klienci nie będą musieli wymieniać kart SIM, ale T-Mobile udostępnił możliwość bezpłatnej wymiany na standard eSIM. Szczegóły dotyczące daty i przebiegu przeniesienia numeru zostaną przesłane klientom mailem z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

Marka Heyah zadebiutowała 13 marca 2004 r. jako oferta prepaid PTC, wprowadzając na rynek ceny poniżej 1 zł za minutę i sekundowe taktowanie połączeń. W ciągu pierwszych 8 tygodni zdobyła milion użytkowników, a jej innowacyjny model sprzedaży online pozwalał klientom samodzielnie wybierać numer, zwykle zaczynający się od trzech ósemek. Heyah była także pierwszą ofertą wyraźnie oddzieloną od głównego brandu operatora i pozbawioną zestawów z telefonami.

Źródło: XYZ, Telepolis

Bilbord reklamujący sieć Heyah w metrze w Warszawie we wrześniu 20213 r.
Marka Heyah zadebiutowała 13 marca 2004 r. jako oferta prepaid PTC, wprowadzając na rynek ceny poniżej 1 zł za minutę i sekundowe taktowanie połączeń. Fot. PAP/Tomasz Gzell
