Irańskie pociski nad Cyprem. Juliusz Gojło: Zmiana władz nie zmieni polityki Iranu
Iran odgryza się Zachodowi. Wystrzelone z tego kraju pociski balistyczne poleciały w kierunku Cypru. Dlaczego akurat tam? Ponieważ na wyspie znajduje się brytyjska lotnicza baza wojskowa. Brytyjczycy jednak twierdzą, że na celowniku nie były ich instalacje.
01.03.2026, 16:08
Irańskie pociski balistyczne spadły na Cypr. Zmiana władz Iranu nie musi oznaczać zmiany politycznego kursu tego kraju. W środku prezydent Iranu Masud Pezeszkian. Fot. Iranian Presidency / Handout/Anadolu via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego irańskie pociski poleciały w stronę Morza Śródziemnego i zaniepokoiły Brytyjczyków.
- Kto po śmierci Alego Chameneiego kieruje Islamską Republiką Iranu.
- Jakie działania zbrojne toczyły się w sobotę między Iranem i Izraelem.