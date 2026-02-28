Kategorie artykułu: Newsy Polityka Świat
Pułkownik Uri Halperin: Poczekajmy na reakcję Gwardii Rewolucyjnej
W sobotę rano Izrael zaatakował Iran. Uderzenia lotnictwa i pocisków rakietowych runęły na kraj. Wszyscy czekają na to, co zrobią Amerykanie, którzy zgromadzili w regionie znaczne siły lotnicze. Co wydarzy się w Iranie i jak długie działania zbrojne czekają Bliski Wschód?
28.02.2026, 14:05
Izrael i USA rozpoczęły naloty i ostrzały rakietowe na Iran. Na zdjęciu amerykańskie samoloty do tankowania w powietrzu w bazie w Izraelu. Fot Gideon Markowicz/Anadolu via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co wydarzyło się w sobotni poranek na linii Izrael – Iran.
- Jakie scenariusze mogą czekać Bliski Wschód.
- Co może być oznaką, że irański reżim czeka realny upadek.