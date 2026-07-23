Islandia znów rozważa wejście do UE. Trump i Rosja zmieniają nastroje na wyspie
29 sierpnia Islandczycy zdecydują, czy wznowić negocjacje z UE. Do powrotu do rozmów skłaniają ich napięcia w Arktyce, nieprzewidywalna polityka USA oraz groźby Donalda Trumpa wobec Grenlandii.
23.07.2026, 17:07
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego bezpieczeństwo, a nie gospodarka, stało się głównym argumentem za powrotem Islandii do rozmów z UE.
- Jak rybołówstwo, będące fundamentem islandzkiej gospodarki i tożsamości, blokuje drogę do Brukseli.
- Kto popiera akcesję, kto jest jej przeciwny i co pokazują sondaże przed referendum.