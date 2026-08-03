Jak często w Europie zmieniają się premierzy? Polska zaskakuje (ANALIZA)
Wielka Brytania powołała siódmego premiera w ciągu 10 lat, ponownie wywołując dyskusję o politycznej niestabilności w Europie. Analiza danych z ostatnich 26 lat pokazuje jednak bardziej złożony obraz. Jak wypada Polska?
03.08.2026, 05:00
Donald Tusk był premierem w latach 2007-2014 oraz jest nim ponownie od 2024 roku. W Polsce od 2000 roku rządziło łącznie dziewięciu premierów. Plasuje to Polskę w środku unijnej stawki. Fot. PAP/Albert Zawada
Z tego artykułu dowiesz się…
- Które państwa Unii Europejskiej najczęściej zmieniały premierów w ciągu ostatnich 26 lat.
- Jak często zmieniały się gabinety w krajach UE.
- Co według badań najsilniej wpływa na ryzyko przedwczesnego upadku rządu.