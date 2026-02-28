Kategorie artykułu: Finanse osobiste Kampus XYZ
Finansowa poduszka powietrzna, czyli jak zacząć oszczędzać
Mimo poprawy świadomości i sytuacji finansowej w polskich domach znaczna część osób wciąż nie ma żadnej poduszki finansowej. W obliczu demograficznej zapaści i prognoz niskich emerytur w przyszłości wczesne rozpoczęcie oszczędzania może okazać się kluczowe. Trzeba jednak wiedzieć, od czego zacząć.
28.02.2026, 06:15
Mimo poprawy sytuacji w ostatnich latach, co piąty Polak wciąż nie ma żadnych oszczędności. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Od czego zacząć oszczędzanie.
- Jak zaplanować swój budżet i na jakich modelach oszczędzania można się przy tym oprzeć.
- Na czym najłatwiej oszczędzić pieniądze.