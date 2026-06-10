Jak się zmieniają najbogatsi Polacy? „Wolą podróże i koncerty niż złotą kartę kredytową” (WIDEO)

Marta Kirstein była gościem studia XYZ podczas XVI Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie. To jedno z kluczowych wydarzeń dla sektora finansowego w naszej części kontynentu.

W rozmowie z XYZ Marta Kirstein zauważa, że w ciągu ostatnich 35 lat Polska przeszła ogromną transformację gospodarczą, stając się krajem bardziej rozwiniętym. Dziś Polacy dysponują znacznie większym majątkiem niż kiedyś. Większość z nich dużych pieniędzy nie odziedziczyła, ale doszła do nich własną pracą.

Nasza rozmówczyni, powołując się m.in. na badania Visa, mówi, że w ostatnich latach zmienił się też profil socjologiczny klientów premium.

- Kiedyś statystyczny bogaty Polak to był mężczyzna po pięćdziesiątce z dużego miasta, najczęściej z wyższym wykształceniem. Dziś w gronie zamożnych mamy coraz więcej kobiet, często przedsiębiorczyń, które są świadome tego, jak kierować swoją karierą zawodową i pomnażać majątek – tłumaczy.

Między kontrolą a wygodą

Marta Kirstein zauważa, że współcześni zamożni klienci prowadzą intensywne życie. Oczekują więc, że usługi finansowe będą za tym nadążać. Z jednej strony chcą mieć pełną kontrolę nad swoimi finansami i wiedzieć, jak skutecznie inwestować i pomnażać swój ciężko wypracowany majątek. Z drugiej liczą na to, że bank zdejmie z nich część obowiązków i nie będzie im bez potrzeby zaprzątać głowy.

– Polacy są narodem dosyć nieufnym i dotyczy to także instytucji finansowych – zauważa Marta Kirstein.

Często inwestują więc swoje pieniądze poza systemem bankowym, np. kupując nieruchomości, grunty czy ostatnio coraz częściej – kryptowaluty.

– W tej sytuacji relacje banków z klientem premium muszą być budowane długofalowo i bazować na zaufaniu – przekonuje dyrektor działu analizy danych i strategii w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w Visa.

Relacje banków z klientem premium muszą być budowane długofalowo i bazować na zaufaniu

Złota karta to już za mało

Według naszej rozmówczyni ewolucja dotyczy też oczekiwań klientów wobec usług premium. Jeszcze kilka lat temu ich symbolem była złota karta kredytowa. Dziś współczesna oferta dla zamożnych klientów musi być częścią szerszego ekosystemu usług – spójnego i zintegrowanego z codziennym stylem życia, a także potrzebami rodzinnymi.

– Dziś klient zamożny nie potrzebuje i nie chce ostentacyjnie pokazywać swojego majątku. Priorytetem jest dla niego pielęgnowanie pozytywnych doświadczeń, emocji i wspomnień, np. z podróży czy koncertów. Niezmiennie przywiązuje dużą wagę do wartości rodzinnych, chce więc spędzać czas z dziećmi czy partnerem i chce też, by usługi premium obejmowały bliskich – mówi Marta Kirstein.

Dziś klient zamożny nie potrzebuje i nie chce ostentacyjnie okazywać swojego majątku. Priorytetem jest dla niego pielęgnowanie pozytywnych doświadczeń, emocji i wspomnień

W efekcie rosną także oczekiwania wobec instytucji finansowych. Majętny klient oczekuje, że oferta kierowana do niego nie będzie „premium” tylko z nazwy.

– Chce, by przynosiła mu ona realną korzyść i wspierała go w codziennym życiu. Dla banków oznacza to konieczność większej personalizacji i lepszego dopasowania oferty do indywidualnych potrzeb czy konkretnego etapu życia – podsumowuje Marta Kirstein.

Główne wnioski Kiedyś statystyczny bogaty Polak był mężczyzną po pięćdziesiątce z dużego miasta, najczęściej z wyższym wykształceniem. Dziś w gronie zamożnych mamy coraz więcej kobiet, często przedsiębiorczyń, które są świadome tego, jak kierować swoją karierą zawodową i pomnażać majątek. Klienci premium nie potrzebują i nie chcą ostentacyjnie okazywać swojego majątku. Priorytetem jest dla nich pielęgnowanie pozytywnych doświadczeń, emocji i wspomnień, np. z podróży czy koncertów. W ostatnich latach rosną oczekiwania najbogatszych Polaków wobec instytucji finansowych. Chcą oni, by usługi premium przynosiły im realną korzyść i wspierały w codziennym życiu.

Badanie, o którym mówi Marta Kirstein zrealizowano na zlecenie Visa w październiku 2025 r. metodą CAWI na próbie badawczej 800 Polaków w wieku 18-75 lat, z dochodem osobistym netto (wpływ na konto) pow. 10 000 zł. Zrealizowała je firma WiseRabbit.

Artykuł powstał na zlecenie Visa.