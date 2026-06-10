Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo
Współpraca z partnerem
Jak się zmieniają najbogatsi Polacy? „Wolą podróże i koncerty niż złotą kartę kredytową” (WIDEO)
Jeszcze kilka lat temu symbolem bankowych usług premium była złota karta kredytowa. Dziś to już nie wystarcza. Współczesna oferta dla zamożnych klientów musi być częścią szerszego ekosystemu usług – spójnego i zintegrowanego z codziennym stylem życia – mówi Marta Kirstein, dyrektor działu analizy danych i strategii w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w Visa.
W gronie zamożnych mamy coraz więcej kobiet, często przedsiębiorczyń, które są świadome tego, jak kierować swoją karierą zawodową i pomnażać - mówi Marta Kirstein, dyrektor działu analizy danych i strategii w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w Visa.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaki jest profil socjologiczny zamożnych Polek i Polaków
- Jakie są oczekiwania klientów premium wobec instytucji finansowych
- Dlaczego najbogatsi Polacy nie chcą już ostentacyjnie pokazywać swojego statusu majątkowego