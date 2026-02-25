W drodze do poolu jądrowego
Jak uczyć się na błędach? Polski pool jądrowy może bazować na 70 latach doświadczeń z zagranicy
Na świecie działa dziś ponad 30 pooli jądrowych, w ramach których ubezpieczyciele wspólnie dzielą ryzyko nuklearne. Powstawały one w różnych okresach, w odmiennych realiach regulacyjnych i rynkowych, mierzyły się z rozmaitymi wyzwaniami i wyciągały różne wnioski z własnych doświadczeń. Polska wchodzi do tego systemu wyjątkowo późno – co może być słabością, ale także realną przewagą, o ile zdecyduje się na model oparty na najlepszych sprawdzonych praktykach z zagranicy.
25.02.2026, 09:58
Bloki elektrowni jądrowej w czeskim Termelínie. To jedna z dwóch elektrowni w Czechach, których ubezpieczania podjął się czeski pool nuklearny. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie dobre praktyki można wyciągnąć z funkcjonowania zagranicznych pooli jądrowych.
- Czy polski rynek ubezpieczeniowy jest gotowy przejść od konkurencji do współdzielenia zdolności.
- Dlaczego sprawne procedury likwidacji szkód są ważniejsze niż sama liczba uczestników poolu.