Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo Świat
Jak wojna z Iranem rozlała się na Liban. Geneza konfliktu Izrael-Hezbollah
Liban stał się właśnie kolejnym frontem wojny na Bliskim Wschodzie. Iskrą zapalną stała się decyzja Hezbollahu o wystrzeleniu rakiet i dronów w kierunku terytorium Izraela. W odpowiedzi ten przypuścił ostrzał południowych przedmieść Bejrutu. Libańscy przywódcy stanowczo podkreślają, że organizacja działała całkowicie poza kontrolą władz państwowych.
03.03.2026, 05:00
Rząd Libanu zakazał Hezbollahowi działań militarnych. Premier Libanu Nawaf Salam ostrzegał publicznie przed wciąganiem kraju w kolejną militarną „przygodę”. Jego wypowiedź padła po komunikatach przekazanych władzom w Bejrucie przez Izrael już 24 lutego. Fot. Houssam Shbaro/Anadolu via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego konflikt irański rozlał się na terytorium Libanu i jak na atak odwetowy Hezbollahu na Izrael zareagowały władze w Bejrucie
- W jaki sposób Hezbollah łączy funkcję zbrojnego zaplecza Iranu z rolą pragmatycznej, wpływowej i głęboko zakorzenionej siły politycznej wewnątrz Libanu.
- Jak przebiegał trwający od dekad szerszy konflikt izraelsko-libański