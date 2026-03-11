Jak wojny w ostatnich dekadach wpływały na ceny aktywów? Złoto, ropa i akcje w danych historycznych

Wojna pomiędzy Iranem a USA i Izraelem oraz ich sojusznikami trwa, powodując zamieszanie na rynkach finansowych. Co dalej może się stać z cenami najważniejszych aktywów? W takich okresach cenne jest sięganie po analogie historyczne.

Ostatnie kilka dekad przyniosło wybuchy kilku konfliktów zbrojnych na naprawdę dużą skalę. Do porównań wybrałem pięć z nich. Począwszy od najnowszych, są to wojna w Ukrainie (początek 24 lutego 2022 r.), wojna w Iraku (20 marca 2003 r.), wojna w Afganistanie (7 października 2001 r.), pierwsza wojna w Zatoce (2 sierpnia 1990 r.) oraz radziecka inwazja na Afganistan (24 grudnia 1979 r.). Głównym kryterium wyboru było zaangażowanie największych światowych mocarstw, szczególnie USA, a w przypadku Afganistanu – Związku Radzieckiego.

Paradoks złota w czasie konfliktów

Zacznijmy od złota, które powszechnie uważa się za aktywo wrażliwe na wydarzenia geopolityczne. W praktyce jednak duże konflikty zbrojne nie zawsze powodują natychmiastowy wzrost jego ceny. W pierwszych miesiącach po wybuchu wojen reakcja rynku bywa umiarkowana, a czasem nawet negatywna.

Dobrym przykładem jest reakcja rynku po inwazji Rosji na Ukrainę. Miesiąc po rozpoczęciu konfliktu cena złota wzrosła jedynie o około 3 proc. Po trzech miesiącach była już o 1 proc. niższa niż w momencie wybuchu wojny, po sześciu miesiącach spadek sięgał około 8 proc., a po roku cena była niższa o około 5 proc.

Wyraźniejsze wzrosty pojawiły się dopiero w dłuższym horyzoncie. W okresie trzech lat od wybuchu konfliktu cena złota była już o około 55 proc. wyższa niż w momencie jego rozpoczęcia.

Podobny schemat był widoczny w przypadku wojny w Afganistanie, która wybuchła w konsekwencji ataków terrorystycznych z 11 września 2001 r. Ceny złota nie zareagowały istotnie po wybuchu konfliktu. Dopiero w dłuższej perspektywie zaczęły rosnąć, co częściowo można jednak wiązać raczej z inwazją na Irak na początku 2003 r. Wówczas w pierwszych miesiącach były widoczne umiarkowane wzrosty cen złota. Po roku złoto kosztowało 23 proc. więcej, a po trzech latach – 65 proc.

Z kolei w przypadku pierwszej wojny w Zatoce ceny złota nie zareagowały znacząco. Konflikt ten nie pociągnął za sobą wyraźnych wzrostów również w dłuższej perspektywie, ponieważ trwał stosunkowo krótko – tylko 8 miesięcy. Jedynym z analizowanych konfliktów, podczas którego złoto wyraźnie drożało, była radziecka interwencja w Afganistanie. Zbiegło się to jednak z okresowymi obniżkami stóp procentowych w USA.

Dolar tłumi reakcję złota

Dlaczego złoto nie reagowało gwałtownie na wybuchy ostatnich konfliktów? Po części wynika to z faktu, że jest kwotowane w dolarze amerykańskim, który sam w sobie jest traktowany jako tzw. bezpieczna przystań aktywów. W momentach napięć inwestorzy kupują amerykańskie aktywa, zwłaszcza obligacje skarbowe. W efekcie dolar się umacnia względem innych walut, a wycena złota w tych walutach rośnie, nawet jeśli jego cena w dolarach pozostaje stabilna. Ten mechanizm był widoczny podczas wojny w Ukrainie, kiedy dolar znacząco umocnił się wobec euro.

Istotna jest także zmiana postrzegania ryzyka geopolitycznego w czasie trwania konfliktu. Na początku wojny ryzyko często postrzegane jest jako ograniczone – związane głównie z konfliktem regionalnym. Dopiero gdy działania zbrojne się przedłużają i rośnie zaangażowanie największych potęg militarnych, inwestorzy zaczynają wyceniać szersze konsekwencje geopolityczne, co może sprzyjać wzrostowi cen złota.

Po ataku USA na Iran złoto początkowo straciło ok. 4 proc., a obecnie (10 marca 2026 r.) wróciło do poziomu z momentu rozpoczęcia bombardowań.

Ropa bardziej wrażliwa

W krótkim okresie to ropa naftowa jest znacznie bardziej wrażliwa na konflikty. Po wybuchu wojny w Ukrainie ceny ropy Brent wystrzeliły aż o 22 proc. W przypadku wojny w Zatoce ceny w ciągu miesiąca wzrosły aż o 35 proc. W obu przypadkach później jednak silnie spadały. Już sześć miesięcy po rozpoczęciu wojny w Ukrainie cena ropy Brent była tylko o 3 proc. wyższa, a w przypadku wojny w Zatoce – o 2 proc. niższa.

Zupełnie inaczej zachowywały się ceny ropy po rozpoczęciu wojen w Iraku i Afganistanie. Ropa początkowo traciła, by dopiero później się odbić. Po roku od wybuchu konfliktów była odpowiednio o 24 i 32 proc. wyżej.

W przypadku obecnego konfliktu to właśnie ropa znajduje się w centrum uwagi. Jest to oczywiście związane z blokadą cieśniny Ormuz, a także z atakami na infrastrukturę naftową w Zatoce Perskiej. Cena ropy Brent skoczyła z 70 do prawie 120 dolarów (71 proc.) w ciągu zaledwie 10 dni, a następnie spadła w okolice 90 dolarów.

Amerykańskie akcje niemal zawsze w ofensywie

Indeks S&P 500, grupujący największe amerykańskie spółki, w przypadku konfliktów zwykle początkowo rósł. Czasami znacząco – jak na początku wojny w Ukrainie czy Iraku. Później zdarzały się korekty. Jedynym wyraźnym wyjątkiem była tu pierwsza wojna w Zatoce, kiedy początkowo na rynku akcji zapanował strach. Indeks tracił 8 proc. po miesiącu walk i 12 proc. po trzech miesiącach. Ostatecznie jednak był o 10 proc. wyżej już po roku.

Od początku obecnego konfliktu indeks S&P 500 znajduje się o ok. 2 proc. poniżej poziomu sprzed jego wybuchu.

Rentowności obligacji różnie reagowały na wojny

A jak zachowywały się obligacje amerykańskie? Tutaj rozstrzał jest największy. W przypadku wojny w Ukrainie widoczne były silne wzrosty rentowności od początku konfliktu. Wynikało to jednak głównie z podwyżek stóp procentowych, które były odpowiedzią na inflację wywołaną zakłóceniami łańcuchów dostaw w czasie pandemii. W przypadku pozostałych dużych konfliktów ruchy rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich nie były wyraźne.

Od początku obecnego konfliktu rentowności amerykańskich obligacji wzrosły ok. 4 proc. – z 3,94 proc. do 4,1 proc.

Czego spodziewać się po wojnie z Iranem?

Kluczowy wniosek z porównań historycznych jest taki, że ceny aktywów mają różną trajektorię po wybuchu konfliktów. Już samo to pokazuje, że trudno prognozować przyszłe ruchy rynkowe – nie istnieje jeden powtarzalny scenariusz reakcji cen.

Wojna wojnie nierówna. Obecny konflikt USA i Izraela z Iranem różni się od analizowanych wojen m.in. brakiem walk lądowych. To wciąż – jak ujął to sekretarz stanu USA Marco Rubio – „operacja wojskowa”. Największym ryzykiem pozostaje jednak brak jasnego planu zakończenia działań. Może to sprzyjać utrzymywaniu się wyższych cen ropy naftowej, nawet jeśli cieśnina Ormuz zostanie odblokowana. Im dłuższy i bardziej intensywny będzie konflikt, tym większym zainteresowaniem inwestorów może się cieszyć złoto.