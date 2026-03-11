Kategoria artykułu: Analizy
Jak wojny w ostatnich dekadach wpływały na ceny aktywów? Złoto, ropa i akcje w danych historycznych
Wybuchy wojen często wywołują silne emocje na rynkach finansowych, ale reakcje poszczególnych aktywów nie zawsze są takie, jak powszechnie się zakłada. Analiza największych konfliktów zbrojnych ostatnich dekad pokazuje, że złoto, ropa, akcje i obligacje reagują w różny sposób – zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Sprawdzamy, jakie wzorce można dostrzec w danych historycznych i co mogą one oznaczać dla obecnej sytuacji geopolitycznej.
11.03.2026, 05:30
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak w ostatnich dekadach na wybuchy konfliktów zbrojnych reagowały najważniejsze klasy aktywów, takie jak złoto, ropa naftowa, akcje i obligacje.
- Które aktywa historycznie radziły sobie najlepiej po wybuchu dużych konfliktów oraz jak wyglądały ich stopy zwrotu w krótkim i długim okresie.
- Jakie wnioski z wcześniejszych wojen mogą być pomocne w ocenie możliwych reakcji rynków finansowych na obecny konflikt na Bliskim Wschodzie.