Jaki ojciec, taki syn? Sztafeta pokoleń na mundialu

W historii finałów mistrzostw świata tylko pięć duetów ojciec–syn reprezentowało różne kraje. W tegorocznym turnieju odnotowaliśmy dwa takie przypadki.

Zinedine Zidane (Francja) i Luca Zidane (Algieria)

Legendarny „Zizou” zapisał się złotymi zgłoskami w dziejach francuskiego futbolu. Został zapamiętany jako pierwszoplanowa postać finału z 1998 r., w którym strzelił dwa gole Brazylii, oraz jako antybohater meczu o złoto w 2006 r., gdy zobaczył słynną czerwoną kartkę za uderzenie Marco Materazzi'ego po prowokacji Włocha.

Pochodzący z rodziny algierskich imigrantów kabylskiego pochodzenia, Zidane jako piłkarz był powściągliwy. Niektórzy, szczególnie po prawej stronie sceny politycznej, kwestionowali jego przywiązanie do Francji. W zasadzie raz zachował się kategorycznie: gdy w wyborach prezydenckich poparł Jacques’a Chiraca walczącego o Pałac Elizejski z Jeanem-Marie Le Penem.

Na początku tego mundialu część niezorientowanych obserwatorów mogła się zdziwić, że ZZ wybrał mecz Argentyny z Algierią kosztem spotkania Francji z Senegalem, które odbyło się kilka godzin wcześniej. Tak się jednak składa, że „Zizou” chciał zobaczyć z trybun swojego syna, 28-letniego bramkarza Lucę, który zdecydował się reprezentować Algierię. W debiucie miał sporo pracy i był bezradny wobec naporu aktualnych mistrzów świata. Trzy razy musiał wyjmować piłkę z siatki po strzałach Leo Messiego, a Algieria przegrała z Argentyną 0:3.

Luca Zidane zdecydował się przede wszystkim na reprezentowanie Algierii ze względu na to, że nie miał szans na grę w kadrze Francji. Gdyby było inaczej, to występowałby już w młodzieżowych drużynach „Lisów Pustyni”.



Tak w ogóle ta wypowiedź to mocny argument dla osób, które… https://t.co/A8lnfxFa1s — Bartłomiej Banasiewicz (@babanasiewicz) June 19, 2026

Joseph Elanga (Kamerun) i Anthony Elanga (Szwecja)

W rodzinie Elangów także widać europejsko-afrykańskie wątki. Ojciec, Joseph, był w kadrze Kamerunu na mundialu w 1998 r., choć odgrywał tam rolę marginalną i nie rozegrał ani minuty. Inny status w reprezentacji Szwecji ma jego 24-letni syn, Anthony. W swoim drugim meczu na mundialu zaliczył wejście smoka: pojawił się na boisku w 56. minucie i błyskawicznie strzelił gola. Było to honorowe trafienie dla Skandynawów, bo ich rywale wygrali aż 5:1. Z kolei w rywalizacji z Japonią Elanga zdobył bramkę na wagę remisu.

🇸🇪 Anthony Elanga with a World Cup goal for Sweden after being on the pitch for 4 minutes against Holland! Sweden trail 4-1 #NUFC #NUFCNews #Newcastle #EPL pic.twitter.com/4mcm5NL3BJ — Magpie 24/7 (@Magpie24_7) June 20, 2026

Ojciec w tyłach, syn z przodu

Lilian Thuram i Marcus Thuram (Francja)

Lilian Thuram zyskał status niekwestionowanej legendy Les Bleus. Przyczynił się do końcowego triumfu Francuzów w 1998 r., strzelając dwa pamiętne gole w półfinale mundialu z Chorwacją. Można powiedzieć, że gdy już trafił do siatki, poszedł za ciosem, bo w 142 występach w reprezentacji zdobył tylko te dwie bramki.

Pochodzący z Gwadelupy obrońca grał na trzech mundialach: w 1998, 2002 i 2006 r. Po zakończeniu kariery zasłynął jako aktywista społeczny i autor książki „Moje czarne gwiazdy”, antyrasistowskiego manifestu.

Jego syn, 28-letni Marcus, napastnik Interu Mediolan, po raz drugi znalazł się w kadrze na mundial. Zadebiutował w Katarze przed czterema laty, ale ponieważ selekcjoner Didier Deschamps ma w ataku kłopot z bogactwem, Marcus wciąż musi walczyć o miejsce w składzie. Jego 25-letni brat Khéphren, również grający we Włoszech, w Juventusie, musi poczekać cztery lata, by dostać powołanie na kolejny czempionat globu.

1998: Lilian Thuram wins World Cup with France. 🏆



2022: His son Marcus makes his World Cup debut with Les Bleus. 😍 pic.twitter.com/nUTe2amOu9 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 22, 2022

Dwa duety w USA

Reprezentacja Stanów Zjednoczonych ma w swoich szeregach aż dwie historie ojców i synów, którzy bronią barw tego samego kraju.

Claudio Reyna i Giovanni Reyna (USA

Claudio jest jedną z ikon amerykańskiej piłki. Zagrał aż na czterech mundialach. Występował w Bayerze Leverkusen, VfL Wolfsburg, Rangersach, Sunderlandzie i Manchesterze City, co w latach 90. i pierwszej dekadzie XXI w. wciąż nie było oczywiste w przypadku piłkarzy z USA.

Jego 23-letni syn, Gio, rozgrywa właśnie swoje drugie mistrzostwa świata. Po trudnym turnieju w Katarze teraz przeżywa chwile chwały. Zdobył bramkę efektownym strzałem zewnętrzną częścią stopy w wygranym 4:1 meczu z Paragwajem, a po golu „cieszynką” obwieścił światu, że wraz z żoną spodziewają się dziecka. Gio ma na koncie występy w Borussii Dortmund, Nottingham Forest i Borussii Mönchengladbach.

Gio Reyna used his World Cup goal celebration to announce his wife Chloe’s pregnancy 🥹👏 pic.twitter.com/Gf3QWsVDsd — TNT Sports U.S. (@TNTSportsUS) June 17, 2026

Gregg Berhalter i Sebastian Berhalter (USA)

Gregg grał dla USA na mundialu w 2002 r., a w 2022 r. w Katarze prowadził kadrę jako selekcjoner. Został wówczas pierwszym Amerykaninem, który zaliczył mundial zarówno jako piłkarz, jak i jako trener. Choć obecnie za sterami reprezentacji USA zasiada Mauricio Pochettino, syn Gregga Berhaltera, Sebastian ma w kadrze niezłe notowania. Dostał powołanie na mundial, a w pierwszych dwóch meczach fazy grupowej pojawiał się na boisku jako rezerwowy. W trzecim, przegranym z Turcją 2:3, wystąpił w wyjściowej jedenastce i strzelił gola.

Największa ciągłość u Norwegów

„Wikingowie” są uznawani za kandydatów do miana czarnego konia w tym czempionacie.

Alf-Inge Haaland i Erling Haaland (Norwegia)

Alf-Inge był uniwersalnym zawodnikiem. Bez problemu radził sobie na boku obrony i w środku pola. Wystąpił na amerykańskim mundialu w 1994 r., ale nie strzelił bramki. Jego 25-letni syn Erling, postrzegany jako zmora bramkarzy, w dwóch pierwszych spotkaniach tegorocznego turnieju popisał się dubletami. Najpierw dwa gole wbił Irakowi, później Senegalowi.

Alf Inge Haaland played for Norway in the 1994 World Cup in the USA.



32 years later, he's watching his son Erling dominate in his World Cup debut for Norway in the USA ❤️ pic.twitter.com/BiNO45kMrt — ESPN FC (@ESPNFC) June 16, 2026

Erik Thorstvedt i Kristian Thorstvedt (Norwegia).

Erik, bramkarz reprezentacji Norwegii, rozegrał trzy mecze na mistrzostwach świata w USA w 1994 r. Jego syn Kristian zadebiutował w obecnym turnieju, wchodząc z ławki rezerwowych w pierwszym spotkaniu fazy grupowej.

Gøran Sørloth i Alexander Sørloth (Norwegia)

Gøran był w istocie mundialowym epizodystą, bo ma w CV jeden występ na turnieju w 1994 r. Jego syn, Alexander, snajper Atlético Madryt, zadebiutował na mundialu w starciu z Irakiem. W tym spotkaniu oraz w kolejnym meczu, przeciwko Senegalowi, wyszedł w podstawowym składzie, ale gola nie strzelił.

Bramkarskie tradycje

Bryan Gunn i Angus Gunn (Szkocja)

To jedyny duet bramkarski w tym turnieju. Bryan w 1990 r. był jedynie rezerwowym Szkotów, natomiast jego syn, Angus, jest dziś „jedynką” w bramce Tartan Army. W pierwszych dwóch meczach spisał się znakomicie, dając się pokonać tylko raz. Kończąc zmagania w grupie, z pewnością traktował konfrontację z Brazylią jako wielkie wyzwanie. Skończyło się jednak zimnym prysznicem, bo Szkoci przegrali aż 0:3.

Sérgio Conceição i Francisco Conceição (Portugalia)

Ojciec, Sérgio, grał na mundialu w 2002 r. 23-letni Francisco zadebiutował w obecnych finałach MŚ w zremisowanym meczu z Demokratyczną Republiką Konga. Gracz Juventusu wszedł z ławki w przerwie i od razu napędził ataki dość apatycznych tego dnia Portugalczyków. Potwierdza to wskaźnik asyst oczekiwanych (xA) na poziomie 0,53. Sérgio po zakończeniu kariery piłkarskiej zajął się trenowaniem i jest znany z gorącego temperamentu. Jego syn, choć nie imponuje warunkami fizycznymi, dał się poznać jako drybler z niespożytymi siłami.

Lee Eul-yong i Lee Tae-seok (Korea Południowa)

Lee Eul-yong stanowił o sile koreańskiego zespołu na mundialach w 2002 i 2006 r. Jego syn, Lee Tae-seok, zadebiutował w tegorocznym turnieju przeciwko Czechom i rozegrał solidne 69 minut. Kolejny mecz z Meksykiem jednak spędził na ławce. Nie był też wyróżniającą się postacią w przegranym 0:1 starciu z RPA.

Argentyńczycy na dalszym planie

Na liście 14 duetów obecnego turnieju znajdują się jeszcze dwaj Argentyńczycy, którzy – podobnie jak Justin Kluivert w reprezentacji Holandii, syn znakomitego napastnika Patricka Kluiverta – rozpoczęli zmagania o prymat na świecie na ławce rezerwowych. Tyle że Kluivert został wyznaczony do wykonania jednej z jedenastek w serii rzutów karnych przeciwko Maroku w 1/16 finału. Trafił w słupek, a Holandia musiała uznać wyższość rywali.

Patrick Kluivert i jego syn Justin. To samo wykonanie w konkursie rzutów karnych i to samo pudło, 26 lat różnicy. pic.twitter.com/wA8si4DYxo — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) July 1, 2026

Diego Simeone i Giuliano Simeone (Argentyna)

Giuliano jest synem legendarnego, niezwykle walecznego „Cholo”, który rozegrał 11 meczów na trzech mundialach. Obaj są związani z Atlético Madryt: ojciec prowadzi tam syna jako trener. Giuliano wdał się w Diego. Obaj mają wojowniczy charakter.

Pablo Paz i Nico Paz (Argentyna)

Młody pomocnik Nico idzie w ślady ojca, który był w argentyńskiej kadrze na turnieju w 1998 r. W reprezentacji obrońców tytułu mistrza świata, gdzie konkurencja niemal na każdej pozycji jest widoczna gołym okiem, 21-latek wciąż musi walczyć o miejsce w składzie. Przebojem wszedł do Serie A, gdzie zyskał status gwiazdy w Como, drużynie uznawanej za rewelację sezonu w klubowej piłce. Niewykluczone, że na tym mundialu też jeszcze skradnie show.

Polski akcent

Oto pełna lista wszystkich 39 duetów ojciec–syn w historii MŚ. Źródłem zestawienia jest ESPN. Obejmuje ono zarówno pary reprezentujące ten sam kraj, jak i nieliczne przypadki, w których synowie zdecydowali się grać dla innych drużyn narodowych. Na liście jest też polska para: Włodzimierz i Euzebiusz Smolarkowie.

Wykres interaktywny Wykres interaktywny Pełny ekran

Jak widać, piłkarskie tradycje są kontynuowane w wielu rodzinach. Nie wspominając już o George’u Weahu, który pojawiał się na trybunach podczas meczów Amerykanów. Przed laty zdobył Złotą Piłkę i z powodzeniem grał m.in. w Milanie, ale jako reprezentant Liberii nigdy nie zdołał awansować na mundial. Później został jeszcze prezydentem swojego kraju. Tego zaszczytu – gry na mistrzostwach świata – dostąpił jego syn Timothy, reprezentant USA. Tak to bywa w futbolu. Niedaleko pada jabłko od jabłoni.