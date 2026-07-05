Jaki ojciec, taki syn? Sztafeta pokoleń na mundialu
Trwające finały MŚ w piłce nożnej dostarczają wielu interesujących rodzinnych historii. W całej historii mundialu odnotowano dotychczas 39 przypadków, w których zarówno ojciec, jak i syn zagrali w turnieju tej rangi. Co istotne, aż 14 takich duetów ma przedstawicieli na obecnej imprezie.
05.07.2026, 05:00
Lilian i Marcus Thuram po zdobyciu mistrzostwa Włoch przez Inter Mediolan. Fot. Jonathan Moscrop/ Getty Images Europe
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaki kraj ma najwięcej historii związanych z ojcami i synami grającymi na tegorocznym mundialu.
- W ilu przypadkach na obecnym mundialu syn reprezentuje inny kraj niż przed laty jego ojciec.
- W której reprezentacji syn poszedł w ślady ojca także pod względem pozycji na boisku.