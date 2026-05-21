Jan Sikora uruchamia nową inicjatywę. Liczy na zyski z turystyki opartej na doświadczeniu

Podróżowanie jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Jednak oprócz oczywistych korzyści w postaci zysków z wizyt gości podczas zagranicznego wypoczynku, ukrytym kosztem jest wysoka cena, jaką płacą lokalne społeczności za najazd turystów. W wielu obleganych miejscach na świecie mieszkańcy buntują się wobec zalewu odwiedzających. W ubiegłym roku w kilku hiszpańskich miastach, w tym w Barcelonie, tysiące ludzi protestowało przeciwko fenomenowi masowej turystyki. Podobne manifestacje odbyły się we Włoszech i Portugalii.

Okazję biznesową w tym trendzie dostrzega Jan Sikora. Przedsiębiorca, znany z platformy Plente, rozwija aplikację Huntlie, która ma łączyć podróżujących szukających czegoś więcej niż odwiedzenie tych samych miejsc, co miliony innych turystów, z przedstawicielami lokalnych społeczności, którzy chcą podzielić się z nimi sekretami, jakie skrywają ich okolice.

– Widzę ogromną przestrzeń do tego, żebyśmy zaczęli znowu podróżować na własnych zasadach. Ale nie w masowej turystyce, która niszczy świat i niszczy sposób odbierania kultury – mówi Jan Sikora w rozmowie z XYZ podczas kongresu Infoshare.

Tinder dla turystów

Huntlie będzie dostępna na kilku rynkach na świecie, z perspektywą rozwoju na kolejnych.

– Obecnie aplikacja jest dostępna w Hiszpanii, w Portugalii, we Francji i w Ameryce Północnej. Lada moment wejdziemy do Ameryki Południowej – mówi Jan Sikora.

W Polsce nie jest jeszcze publicznie dostępna (aktualnie serwis funkcjonuje w trybie private preview).

Huntlie wykorzystuje będzie sprawdzony w innych usługach cyfrowych mechanizm matchmakingu. Unikatową przewagą w przypadku tej inicjatywy mają być osobiste doświadczenia oferowane przez lokalnych, nieprofesjonalnych przewodników.

– „Lokales” dokładnie wie, że zamiast robić to samo zdjęcie, co wszyscy, wystarczy pójść uliczkę w prawo bądź w lewo, żeby uchwycić lepszą perspektywę. Będzie mógł pokazać, gdzie warto zjeść, dlaczego makaron lub tiramisu jest lepsze akurat w tej mniej znanej restauracji, albo które winnice we Francji powinniśmy oglądać z innej strony – opowiada Jan Sikora.

Wyzwania regulacyjne

Huntlie operować będzie na pograniczu rynku uregulowanego w wielu miejscach na świecie. Przewodnicy miejscy to często zawód licencjonowany, jednak Jan Sikora nie obawia się, że rozwijana przez niego usługa będzie zabierać im pracę.

– To nie jest zabieranie turystyki, tylko jej przywrócenie do pierwotnej wersji. Takiej, która nie jest przemysłowa, tylko lokalna. Serwis będzie przygotowywany w zgodności z lokalnymi regulacjami – tłumaczy twórca Huntlie.

Jego zdaniem serwis nie będzie konkurował ze specjalistami, którzy mogą pochwalić się szczegółową wiedzą historyczną czy architektoniczną, ale da dostęp do rynku dla pasjonatów i lokalnych patriotów, chętnych do dzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi.

Bolesne lekcje zarządzania

Do tej pory największym projektem biznesowym Jana Sikory była platforma cashbackowa Plente, która w szczytowym momencie miała ponad 2 mln użytkowników. Od 2023 roku firma miała jednak kłopoty z płynnością. Następnie weszła w postępowanie restrukturyzacyjne, które jednak zakończyło się niepowodzeniem. W lutym tego roku Jan Sikora poinformował użytkowników Plente o zamknięciu serwisu.

„Decyzja ta jest konsekwencją długotrwałego sporu rozliczeniowego, zastosowanego zabezpieczenia sądowego oraz paraliżu decyzyjnego na poziomie korporacyjnym i właścicielskim, które łącznie uniemożliwiły dalsze funkcjonowanie serwisu oraz spółki” – napisał w oświadczeniu.

Jan Sikora w nowej inicjatywie chce wyciągnąć wnioski z upadku Plente. Odrzuca też oskarżenia o oszustwo.

– Uczciwość i słowność jest czymś nadrzędnym i obowiązuje to w każdym biznesie. To, że wypadek przy pracy w danej relacji czy współpracy miał miejsce, nie oznacza, że cały rynek jest zły. Nie mam poczucia, że komuś coś obiecałem, ani że inwestor mi coś obiecał i czegoś nie „dowiózł” – tłumaczy Jan Sikora.

Zdecydował się też rozwijać nową inicjatywę samodzielnie.

– Warto rozważyć, kogo zapraszasz do biznesu. Ja dzisiaj najchętniej zapraszam agentów AI do realizowania mojej aplikacji i wychodzi mi to całkiem dobrze – mówi twórca Huntlie i przyznaje, że kod do aplikacji stworzył w ciągu dwóch miesięcy, wyłącznie w oparciu o sztuczną inteligencję.