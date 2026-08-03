Jedna miejska spółka targowa zarabia, reszta zostaje w tyle. Skąd taka różnica?
Największe miejskie spółki targowe zakończyły 2025 r. z bardzo różnymi wynikami. Jedna z nich wyraźnie wyprzedziła konkurencję, a liczba odwiedzających nie zawsze przekładała się na przychody i zyski. Sprawdziliśmy, skąd biorą się tak duże różnice.
03.08.2026, 05:50
W wydarzeniach największych spółek miejskich bierze co roku udział nawet ponad milion osób. Fot. MTP Poznań
Z tego artykułu dowiesz się…
- Które miejskie spółki targowe w Polsce osiągnęły najlepsze wyniki finansowe w 2025 r.
- Dlaczego jedna z nich zdecydowanie deklasuje konkurencję.
- Czy liczba odwiedzających przekłada się na wyniki finansowe spółek.