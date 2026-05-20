Warszawa stolicą sztuki. Przed nami targi Art Warsaw Villa Róż

Art Warsaw to inicjatywa stworzona przez Joannę Witek-Lipkę, wieloletnią dyrektorkę Warsaw Gallery Weekend oraz Michała Kaczyńskiego, współtwórcę galerii Raster. Organizowane przez nich targi Art Warsaw Villa Róż kontynuują i rozwijają formułę wcześniejszych projektów takich jak Art Warsaw Miodowa 2025 oraz NADA Villa Warsaw 2024 i 2025, prezentując najlepsze galerie z Polski i całego świata. Co ciekawe, charakterystyczną cechą Art Warsaw jest wplatanie prezentacji sztuki w niekonwencjonalne przestrzenie architektoniczne – w tym roku w XIX-wieczny pałac położony przy Alei Róż 1 w Warszawie.

– Wprowadzamy sztukę do budynków o silnej tożsamości, wyrazistej architekturze i wyczuwalnej dawnej funkcji, co zbliża charakter naszych targów do kuratorowanej wystawy. Po doświadczeniach w dawnym szpitalu na Miodowej, tym razem wchodzimy w unikatowy kontekst Villi Róż, opuszczonej siedziby ambasady brytyjskiej. Naszym celem jest znalezienie dla każdej prezentacji adekwatnej przestrzeni, w której dzieła, wyrwane ze sterylnej bieli galerii, mogą rozkwitnąć w dialogu z nieoczywistym otoczeniem, oferując publiczności głębokie i autentyczne przeżycie – tłumaczy Michał Kaczyński, współorganizator Art Warsaw.

Dodajemy, że Willa Róż, czyli dawny Pałac Wielopolskich to eklektyczny pałac miejski z 1876 roku, zaprojektowany przez Józefa Hussa. Pałac przez dekady pełnił funkcję siedziby ambasady brytyjskiej i do dziś pozostaje niemal nienaruszony.

– Jego unikatowy układ funkcjonalny łączy reprezentacyjne, pałacowe wnętrza z labiryntową siecią biurowych pomieszczeń oraz specyficzną, zimnowojenną aurą kondygnacji niegdyś przeznaczonej dla służb wywiadowczych. Zachowały się tu m.in. zbrojownia, pancerne pokoje-skarbce oraz inne tajemnicze przestrzenie i sprzęty. W architekturze tego miejsca XIX-wieczny luksus splata się z biurokratycznym chłodem brytyjskiej placówki dyplomatycznej, działającej w realiach państwa komunistycznego. Wierzymy, że ten wielowarstwowy kontekst stanie się istotnym i wzbogacającym tłem dla prezentowanych prac – dodaje Michał Kaczyński.

Sztuka z całego świata w Warszawie

Cecha charakterystyczną Art Warsaw jest zestawienie uznanych, międzynarodowych galerii i prezentacji o muzealnym charakterze z młodymi, eksperymentalnymi przestrzeniami, często pochodzącymi z mniej znanych ośrodków, takich jak kraje bałtyckie czy Sarajewo. Zdaniem organizatorów takie połączenia twarzą warunki do odkryć i intensywnego doświadczenia sztuki współczesnej.

Stąd też podczas tegorocznej edycji targów pojawią się takie galerie jak: rumuńskie Plan B (Kluż-Napoka, Berlin), Suprainfinit Gallery (Bukareszt), czeska Hunt Kastner, Voloshyn Gallery (Kijów, Miami), Gregor Podnar (Wiedeń). W programie zobaczymy także prezentacje galerii z Estonii, Łotwy i Litwy, w tym Kim? Contemporary Art Centre, Kogo Gallery, 427 Gallery oraz Contour Art Gallery. Z Europy Zachodniej udział w wydarzeniu wezmą m.in. Hollybush Gardens (Londyn), Nordenhake (Berlin, Sztokholm, Meksyk) i Carlier Gebauer (Berlin, Madryt), a także galerie z Holandii, Włoch i Niemiec. W tym roku do Warszawy powrócą także japońskie galerie Misako&Rosen oraz Waitingroom (Tokio), ponadto po raz pierwszy Art Warsaw gościć będzie chińska Mangrove Gallery (Shenzhen).

Scena polska pozostaje jednym z filarów targów. Tworzą ją m.in. Fundacja Galerii Foksal, Raster, Leto, Monopol, Piktogram, BWA, Gunia Nowik Gallery, Stereo i wiele innych.

Plakat zapowiadający tegoroczną edycję targów Art Warsaw . Fot. Materiały prasowe Art Warsaw

Warszawa centrum sztuki w regionie

Jak podkreślają organizatorzy targów, potencjał Warszawy jako kluczowego centrum sztuki w regionie buduje największa w tej części Europy liczba prywatnych galerii, fundacje prywatne oraz cenione instytucje takie jak: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, CSW Zamek Ujazdowski, Muzeum Narodowe czy nowo powstałe Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

– Polska, a zwłaszcza Warszawa, przeżywa dziś wyjątkowy moment. Kraj notuje dynamiczny wzrost gospodarczy i uchodzi za przykład jednej z najbardziej spektakularnych transformacji ekonomicznych ostatnich dekad. Ta dynamika bezpośrednio przekłada się na rynek sztuki oraz rozwój sceny galeryjnej, która w Warszawie w ostatnich latach wyraźnie dojrzewa, profesjonalizuje się i jest obecna na arenie międzynarodowej. Nie bez powodu „The New York Times”, „Financial Times”, „The Guardian” czy „Artnet” wskazują Polskę i Warszawę jako jedne z najciekawszych miejsc do odwiedzenia i uważnego obserwowania. Art Warsaw to zaproszenie do bycia częścią tej historii i współtworzenia razem z nami jej kolejnego rozdziału – podkreśla Joanna Witek-Lipka, współorganizatorka Art Warsaw.

Ogromne zainteresowanie sztuką w Polsce potwierdzają także takie wydarzenia jak Warsaw Gallery Weekend czy NADA Villa Warsaw, które co roku przyciągają ponad 10 tys. osób na wystawy organizowane przez prywatne galerie.

– Dotychczas w Europie Środkowo-Wschodniej brakowało autentycznych, wysokiej jakości międzynarodowych targów sztuki – rozwijające się sceny artystyczne organizowały jedynie lokalne, niewielkie wydarzenia o ograniczonym zasięgu. Tymczasem, wraz z rozwojem gospodarek i rosnącą rolą kultury w życiu społecznym, obserwujemy coraz większe zainteresowanie kolekcjonowaniem sztuki oraz wzrost liczby galerii w tej części Europy. Uważamy, że jest potrzeba promocji tych rozproszonych środowisk jako wspólnego, pokrewnego głosu, ponieważ cały region łączy wiele wspólnych doświadczeń historycznych: przeszłość komunistyczną, proces kształtowania tożsamości w cieniu sąsiednich imperiów oraz podobne wyzwania społeczne i kulturowe. Zauważamy, że zainteresowanie rynku sztuki coraz częściej zakorzenione jest właśnie w tym kontekście, a twórczość wynikająca z tych wspólnych doświadczeń przyciąga uwagę kolekcjonerów z krajów regionu i spoza niego. ArtWarsaw powstało, by wypełnić tę lukę – stworzyć miejsce, które stanie się przestrzenią prezentacji tego, co najciekawsze, najbardziej aktualne i najwartościowsze w sztuce Europy Środkowo-Wschodniej – zaznacza Michał Kaczyński.

Wystawa wzornictwa, targi książki artystycznej, performans i wernisaż Edwarda Dwurnika

W czasie Art Warsaw odbędą się w pobliżu dwie inne imprezy targowe: w Willi Gawrońskich Fundacja Visteria organizuje wystawę wzornictwa, a CSW Zamek Ujazdowski będzie gościć Targi Książki Artystycznej Nobody Reads This. W samej Villi Róż przygotowano bogaty repertuar wydarzeń, w tym autorskie oprowadzania i performans Dominiki Olszowy.

Ważnym punktem programu będzie także wernisaż wystawy Rikako Kawauchi i Edwarda Dwurnika w Fundacji im. Edwarda Dwurnika. Całość zamknie afterparty, przygotowane we współpracy z HAUST. Co ciekawe, dzięki współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w ramach Art Warsaw zostanie przyznana nagroda Friends Art Prize – jury składające się z przedstawicieli Towarzystwa, zaproszonego kuratora i kolekcjonera zakupi prace do kolekcji MSN.

Targi Art Warsaw Villa Róż będą czynne od czwartku do niedzieli w godzinach: czwartek, 21 maja, godz. 16-19, 22-24 maja (piątek-niedziela), godz. 12-19. Wstęp jest bezpłatny.