Jesteś Marką. Leadership Factor. Sprawdzamy! Anna Rulkiewicz

Leadership Factor – sprawdzamy wpływ, nie wizerunek

Drugi odcinek Jesteś Marką. Leadership Factor to nie rozmowa o sukcesach ani strategii rozwoju firmy. To sprawdzian przywództwa – rozumianego jako realny wpływ decyzji na ludzi.

Nie pytamy tutaj prezesów kim są, albo jakie osiągnęli sukcesy. Sprawdzamy, co sprawia, że jedni prezesi i prezeski mają wpływ i to dobry, a inni jedynie stanowisko.

W odcinku gości Anna Rulkiewicz, prezeska Grupy Lux Med, nominowana przez Marcina Kuśmierza, prezesa Allegro jako liderka konsekwentna, budująca organizację, która realnie wpływa na rynek.

Jak Anna Rulkiewicz podchodzi do przywództwa?

Już pierwsza reakcja Anny Rulkiewicz na zaproszenie do rozmowy pokazuje jej perspektywę.

Pierwsza myśl to fajnie, że ktoś widzi mój styl przywództwa i że to ma znaczenie.

Przywództwo Anny Rulkiewicz nie jest budowane na autopromocji, lecz na konsekwencji i relacji z ludźmi. W rundzie szybkich pytań deklaruje bez wahania: strategia nie ma pierwszeństwa przed kulturą, tempo zmiany nie jest ważniejsze niż komfort zespołu, a prezes odpowiada za poziom zaufania w firmie.

Deklaracje to jedno. W tym formacie liczy się jednak to, co stoi za nimi w praktyce.

Bezpieczeństwo zaczyna się od zrozumienia

Zapytana o to, co sprawia, że ludzie czują się przy niej bezpiecznie, Anna Rulkiewicz nie wskazuje jednej spektakularnej decyzji.

Mówi o stylu bycia, o empatii, o uważności.

Dla mnie jest bardzo ważne, żeby ludzie czuli się bezpiecznie, żeby zawsze mogli do mnie przyjść, jeżeli czegoś nie rozumieją, nie wiedzą. To jest kultura, to jestem ja.

To podejście nie oznacza braku wymagań. Oznacza, że wymagania nie wykluczają troski.

Dobry lider lubi ludzi

W rozmowie pada bardzo bezpośrednie stwierdzenie:

Jak ktoś nie lubi ludzi, to w ogóle nie może być w przywództwie, nawet menedżerem nie powinien być.

To stanowisko jednoznaczne. Przywództwo nie jest techniką zarządzania zasobami. Jest relacją. Empatia zaś nie jest dodatkiem do skuteczności, ale jej warunkiem.

Cena zmiany: stres – ale też wzrost

Anna Rulkiewicz nie idealizuje procesu transformacji. Przyznaje, że zmiany wywołują lęk i napięcie.

Cena zmian jest zawsze, taka, że ludzie przez chwilę żyją w jakimś strachu, bo człowiek ma naturalną tendencję do tego, że się boi zmian.

Jednocześnie podkreśla, że organizacja ma już doświadczenie, które buduje zaufanie: zmiany prowadziły do rozwoju, a nie do regresu. Stres jest kosztem, ale pytanie brzmi – co w długim horyzoncie czasu organizacja zyskuje?

Wynik kontra człowiek – granica nie do negocjacji

W Teście przywództwa, który jest stałym elementem videocastu, pojawia się klasyczny dylemat: wybitny dyrektor zarządzający dowozi wyniki, ale w jego zespole rośnie rotacja i pojawiają się poważne sygnały mobbingu z jego strony.

Decyzja Anny Rulkiewicz jest jednoznaczna.

Rozstaję się.

Ale zanim zapadnie decyzja – jest rozmowa, sprawdzenie faktów, danie szansy.

Wyniki dowozi się wtedy, kiedy ludzie kochają to, co robią, a nie dlatego, że jedna osoba dowozi.

Kultura organizacyjna nie podlega negocjacjom. Zachowania łamiące podstawowe standardy szacunku są granicą, której nie można przekroczyć – nawet w imię wyniku.

Lider też się zmienia

W rozmowie wybrzmiewa jeszcze jeden ważny wątek – dojrzałość przywództwa. Anna Rulkiewicz otwarcie mówi o własnych lekcjach, o feedbacku, który był trudny, o zmianie własnych zachowań uznanych w otoczeniu za trudne – choćby w kwestii uważności podczas spotkań. Przywództwo nie jest stanem stałym. Jest procesem.

Lider cały czas się zmienia, rośnie, dojrzewa.

Jak styl zarządzania Anny Rulkiewicz tłumaczy profil talentów Gallupa?

Profil talentów Gallupa pokazuje spójność między deklaracjami a praktyką działania. Strategiczne myślenie, silna potrzeba osiągania i naturalna skłonność do organizowania złożonych procesów tworzą fundament skuteczności, ale to pryncypialność – zakorzenienie w osobistych wartościach – nadaje temu przywództwu wyraźny kierunek etyczny. Połączenie szybkości działania z wewnętrznym kompasem moralnym sprawia, że decyzje nie są przypadkowe. To właśnie ta kombinacja: strategii, egzekucji i wartości, tłumaczy konsekwencję, o której mowa w całej rozmowie.

Jak styl zarządzania Anny Rulkiewicz tłumaczy profil talentów Gallupa? Fot. XYZ

Drugi odcinek Leadership Factor pokazuje, że przywództwo w wymagającym sektorze – gdzie konsekwencje decyzji odczuwalne są natychmiast – wymaga nie tylko kompetencji, lecz także odwagi moralnej.

Bo – jak przypomina prowadząca, Joanna Malinowska-Parzydło – w tym formacie nie chodzi o to, by dobrze wypaść. Chodzi o to, by być wartym zaufania.