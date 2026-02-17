Kategoria artykułu: Biznes
Jesteś Marką. Leadership Factor. Sprawdzamy! Sezon 1 Odc. 2
Partner programu:
Jesteś Marką. Leadership Factor. Sprawdzamy! Anna Rulkiewicz
Na czym opiera się skuteczne przywództwo w wymagającym biznesie? W rozmowie z Anną Rulkiewicz, CEO Grupy LUX MED, pada jasna deklaracja: przywództwo zaczyna się od autentycznej relacji, a nie od tabeli wyników. To rozmowa o granicach, których nie wolno przekroczyć nawet w imię finansowego sukcesu, a także o empatii, która nie osłabia wymagań, lecz nadaje im sens. Bo prawdziwy wpływ lidera mierzy się nie stanowiskiem, lecz tym, jak czują się i jak rosną ludzie wokół niego.
Z tego odcinka dowiesz się…
- Dlaczego przywództwo bez empatii nie ma racji bytu.
- Jak Anna Rulkiewicz rozumie bezpieczeństwo psychologiczne w organizacji.
- Kiedy wynik finansowy przestaje usprawiedliwiać koszt ludzki.