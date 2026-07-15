Johnnie Walker, Jameson i Jack Daniel's na wyprzedaży. Branża alkoholowa szuka ratunku
Producenci alkoholi premium pogrążają się w kryzysie. Sprzedaż spada, a notowania giełdowe szorują po dnie. Niektórzy analitycy wskazują jednak, że przecena zaszła zbyt daleko, dlatego warto rozważyć zakup akcji tych spółek. Nadzieję daje jedna kategoria produktów, która zyskuje ogromną popularność.
15.07.2026, 04:30
Dodatkowym problemem dla branży alkoholowej w USA są cła. Duża część produkcji amerykańskich spółek odbywa się poza Stanami Zjednoczonymi. Fot. Joe Raedle/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego sprzedaż alkoholu w Stanach Zjednoczonych spada mimo wieloletniego wzrostu konsumpcji.
- Czy historycznie niskie wyceny producentów alkoholi mogą oznaczać okazję inwestycyjną.
- Dlaczego koktajle w puszkach stały się jedną z najszybciej rosnących kategorii na rynku alkoholowym.