Proteinowa obsesja Amerykanów. Czym się objawia i jak inwestorzy mogą na niej skorzystać?
Leki na odchudzanie zmieniły nawyki żywieniowe Amerykanów: jedzą rzadziej, ale chętniej poza domem. Nadal stawiają na smak, ale myślą o diecie. Wyczuli to producenci przekąsek i właściciele sieci restauracji. Odpowiedzieli ofensywą proteinowych produktów z podwyższoną zawartością białka. Czy USA czeka potencjalne przetasowanie w branży spożywczej ?
07.02.2026, 06:15
Jak wynika z badań KFF, w maju 2024 r. około 6 proc. Amerykanów zadeklarowało, że przynajmniej raz skorzystało z preparatu GLP-1 na odchudzanie. W listopadzie 2025 r. było to już 12 proc., a może być jeszcze więcej, bo cena tego typu medykamentów w USA spada. Fot. David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images
