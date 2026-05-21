Kanada chce własnych startów kosmicznych. Stawką są miliardy i bezpieczeństwo państwa
Jedna piąta kanadyjskiej gospodarki już teraz jest związana z technologiami kosmicznymi, a ich znaczenie będzie rosnąć. Parlament pracuje nad projektem ustawy o startach kosmicznych z terytorium Kanady. Kosmos staje się kolejnym obszarem uniezależniania się od USA.
21.05.2026, 03:50
Możliwość wystrzelenia satelity w ciągu kilku dni staje się elementem bezpieczeństwa i niezależności państwa. Kanada chce wykorzystać ten trend, tworząc przepisy dla cywilnych i wojskowych startów kosmicznych. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego rząd Kanady chce, by parlament uchwalił ustawę o startach kosmicznych, i dlaczego nie chodzi o loty na Księżyc.
- Jaka część kanadyjskiej gospodarki już dziś zależy od technologii kosmicznych.
- Jak szybko rośnie sektor technologii kosmicznych i dlaczego z inwestycjami nie warto się spóźnić.