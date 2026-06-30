Kategorie artykułu: Polityka Świat
Kanada szuka nowych rynków w Afryce. Polska może wyciągnąć z tego lekcję
Kanada chce mocniej wejść na rynki afrykańskie, by zmniejszyć zależność od handlu z USA i wykorzystać potencjał dawnych kolonii francuskich. Huby eksportowe mają powstać w Maroku, Egipcie, Nigerii, Wybrzeżu Kości Słoniowej i Senegalu.
30.06.2026, 04:45
Kanada chce rozwijać huby handlowo-produkcyjne w Afryce Północnej i Zachodniej, wykorzystując dyplomację ekonomiczną, doświadczenia Quebecu i afrykańską diasporę. Fot. XYZ/ AI
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Kanada zwiększa zainteresowanie rynkami afrykańskimi.
- Jakie są pomysły na kanadyjski zwrot w stronę Afryki.
- Jakie wnioski z dyskusji w kanadyjskim parlamencie mogą być przydatne dla Polski.