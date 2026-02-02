Kategorie artykułu: Polityka Świat
Kanada zmienia kurs. Umowa z Chinami rysuje nową mapę globalnego handlu
Kanada porozumiała się z Chinami po latach napięć. Zawarto umowę dotyczącą m.in. rzepaku i samochodów elektrycznych. Kanadyjski rzepak jest przy tym ważnym elementem również dla Unii Europejskiej i wpisuje się w to, co premier Mark Carney określił mianem „nowego światowego porządku”, w którym Kanada „bierze świat takim, jakim jest”. Brzmi zaskakująco? Tylko na pierwszy rzut oka.
02.02.2026, 04:30
Kanada-Chiny Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czego dotyczy porozumienie między Kanadą a Chinami i dlaczego Kanada uznaje obecnie relacje z Chinami za bardziej przewidywalne niż z USA.
- Czy porozumienie dotyczy wyłącznie gospodarki, czy ma również szerszy wymiar polityczny.
- Jak na porozumienie zareagowały Stany Zjednoczone.