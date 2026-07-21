Kanadyjski biznes ma swoje zasady. Punktualność i język mogą zdecydować o powodzeniu rozmów
Kanada jest jednym z najbardziej wielokulturowych krajów świata, dlatego skuteczna komunikacja biznesowa wymaga znajomości pochodzenia rozmówcy oraz jego zwyczajów. Znaczenie mają punktualność, szacunek dla języka francuskiego oraz unikanie żartów, które mogą zostać odebrane jako lekceważące.
21.07.2026, 04:15
W Toronto używa się około 150 języków, a różnorodność kulturowa wpływa również na relacje zawodowe. Przed spotkaniem warto poznać rozmówcę, pojawić się punktualnie i pamiętać, że określenie Kanady mianem „51. stanu” może zostać odebrane bardzo negatywnie. Fot. Anna Lach/XYZ
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie są podstawowe zasady kanadyjskiej etykiety biznesowej oraz co oznaczają tamtejsze konserwatyzm i bezpośredniość.
- Co naprawdę oznacza kanadyjskie „sorry” i jak Kanadyjczycy rozumieją skromność.
- Z czym Polacy nie powinni mieć problemu podczas rozmów biznesowych w Kanadzie.