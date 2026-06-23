Kategorie artykułu: Polityka Świat
Kanadyjski gaz może popłynąć do Europy. Ottawa szykuje porty na nowy kierunek eksportu
Kanada chce wykorzystać rosnące obawy o bezpieczeństwo dostaw przez cieśninę Ormuz. Rozbudowa terminali LNG i portów, w tym Portu Churchill nad Zatoką Hudsona, ma otworzyć kanadyjskiemu gazowi drogę do europejskich odbiorców.
23.06.2026, 05:15
Duży gazowiec LNG na tle terminalu na zachodnim wybrzeżu Kanady. Fot. Bloomberg/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego europejskie firmy interesują się zakupem LNG z Kanady.
- Dlaczego nie zniechęca ich fakt, że chodzi o terminale, które dopiero mają powstać na zachodnim wybrzeżu Kanady.
- Jak konflikt amerykańsko-irański i zamknięcie cieśniny Ormuz wpłynęły na rynek LNG.