Kaukaz Południowy zyskuje na znaczeniu. To alternatywny korytarz transportowy i energetyczny

Na styku Europy i Azji, między Morzem Czarnym a Kaspijskim, rozciąga się Kaukaz Południowy. Obszar niewielki geograficznie, ale o znaczeniu geopolitycznym. Trzy tworzące go państwa – Armenia, Azerbejdżan i Gruzja – przechodzą transformację, której dynamikę ukształtowały pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę oraz nowy układ sił regionalnych zdominowany przez rosnącą rolę Chin.

Dla Europy znaczenie Kaukazu Południowego wynika dziś z trzech nakładających się procesów. Po pierwsze, wojna wokół Iranu zwiększyła wagę tras omijających Zatokę Perską i cieśninę Ormuz, czyli obszary szczególnie narażone na zakłócenia. Po drugie, po ograniczeniu zależności od Rosji Unia Europejska silniej szuka alternatywnych połączeń energetycznych i logistycznych z Azją oraz regionem kaspijskim. Po trzecie, słabnięcie wpływów rosyjskich w części regionu oraz bardziej aktywna polityka USA i UE tworzą nowy układ sił, w którym Armenia, Azerbejdżan i Gruzja nabierają większej podmiotowości.

Wojna USA-Iran podniosła wagę regionu

W analizach publikowanych wiosną 2026 r. powraca ten sam wniosek: konflikt wokół Iranu zwiększył strategiczną wartość Kaukazu Południowego, bo region leży na styku Europy, Azji Centralnej, Rosji, Turcji i Iranu, a więc w miejscu, gdzie można budować alternatywne połączenia w sytuacji kryzysu na Bliskim Wschodzie.

Komentatorzy zwracają uwagę, że w cieniu kryzysu wokół Iranu rośnie znaczenie Kaukazu Południowego jako przestrzeni tranzytowej dla handlu, energii i dyplomacji między Europą a Azją.​ Z kolei głosy z regionu podkreślają, że każde poważniejsze zakłócenie wokół Iranu natychmiast zwiększa znaczenie Gruzji jako państwa tranzytowego i Azerbejdżanu jako hubu energetyczno-logistycznego.

To przesunięcie ma także wymiar polityczny. Dla Zachodu Kaukaz Południowy staje się obszarem, na którym można ograniczać skutki niestabilności wokół Iranu, a zarazem osłabiać monopol innych graczy na połączenia między Europą i Azją. Dla państw regionu wojna USA-Iran oznacza zarówno ryzyko bezpieczeństwa, jak i szansę na wzrost własnego znaczenia strategicznego, bo każde zwiększenie popytu na alternatywne trasy wzmacnia ich pozycję negocjacyjną wobec UE, USA, Turcji i Chin.

Analitycy z London School of Economics określają obecną fazę w regionie mianem „interregnum” – stanu przejściowego między starym porządkiem a nowym, którego kontury dopiero się zarysowują. Autorzy raportu Heinrich-Böll-Stiftung z listopada 2025 r. uznali, że Kaukaz Południowy stał się swoistym laboratorium. Trwają testy, czy konkurujące ze sobą wizje połączeń transportowo-energetycznych mogą przynieść stabilizację, czy też jedynie pogłębią geopolityczne rozdrobnienie regionu.

Nowe rozdanie

Tradycyjny układ wpływów – Zachód kontra Rosja – nie jest już tak jednoznaczny, jak jeszcze kilka lat temu. Do gry weszły nowe siły na czele z Chinami, które systematycznie zwiększają swoje znaczenie gospodarcze, infrastrukturalne i polityczne. Zmiana ta wymusza na polskiej i europejskiej polityce nowe podejście: strategiczne partnerstwo, inwestycje, współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa, edukacji i aktywne budowanie relacji z państwami regionu – podkreślali eksperci podczas konferencji Polska Polityka Wschodnia 2025.

W rozmowie z XYZ Wojciech Wojtasiewicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych zwraca uwagę, że znaczenie Kaukazu Południowego dla Europy jest często pomijane, choć region ma dla nas konkretne atuty.

– Dla UE kluczowe są względy tranzytowe, zwłaszcza po pełnoskalowej wojnie i sankcjach nałożonych na Rosję. Szlak transportowy z Chin przez korytarz północny został zatrzymany, więc azjatyccy eksporterzy szukali alternatyw – wyjaśnia ekspert.

W trzecim kwartale 2024 r. korytarz środkowy przewiózł 3,4 mln ton towarów, co oznacza wzrost o 70 proc. rok do roku. Prognozy mówią o 10 mln ton w najbliższych latach.

Wojciech Górecki z Ośrodka Studiów Wschodnich dodaje: – To nie jest region kluczowy dla Europy, ale zdecydowanie ważny jako alternatywne miejsce komunikacji i źródło surowców energetycznych. No i otulina Rosji.

Przełom w Górskim Karabachu

„Przełomowym wydarzeniem okazała się ofensywa Azerbejdżanu. We wrześniu 2023 r. w ciągu zaledwie doby kraj zakończył w ten sposób trwający ponad trzydzieści lat konflikt o Górski Karabach. Operacja wojskowa doprowadziła do exodusu ponad 100 tys. etnicznych Ormian z enklawy na terenie Azerbejdżanu oraz rozwiązania nieuznawanych międzynarodowo władz separatystycznych Górskiego Karabachu. Dla Armenii był to moment obnażający kruchość dotychczasowej strategii bezpieczeństwa, opartej na gwarancjach rosyjskich” – oceniają analitycy International Crisis Group.

Baku wyszło z konfliktu jako główny beneficjent zmian, umacniając pozycję „samowystarczalnego” gracza regionalnego, niepotrzebującego mediacji wielkich mocarstw do realizacji swoich celów – czytamy w analizie Friedrich Naumann Foundation. Azerbejdżan wykorzystał moment, gdy Rosja skupiła się na wojnie w Ukrainie i znacząco wzmocnił swoją pozycję jako kluczowy węzeł energetyczny i transportowy.

Armenia odwraca się od Moskwy

Armenia pod rządami premiera Nikola Pasziniana rozpoczęła ostrożne dystansowanie się od Moskwy. Kraj zamroził udział w Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ODKB) i w styczniu 2025 r. podpisał strategiczną kartę partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi. Armenia chce dywersyfikować partnerów, rozwijając współpracę obronną z Francją i Indiami oraz negocjując zbliżenie z Unią Europejską – wynika z analiz NEST Centre for Strategic Studies.

Armenia pod rządami premiera Nikola Pasziniana rozpoczęła ostrożne dystansowanie się od Moskwy.

„Po zerwaniu zależności od Rosji Armenia szuka nowych gwarantów bezpieczeństwa, zbliżając się do Unii Europejskiej, USA i Chin. Kraj liczy na duże inwestycje infrastrukturalne oraz wsparcie w odbudowie systemu granicznego po latach konfliktu z Azerbejdżanem i zamkniętych granic z Turcją. Kluczowa jest modernizacja straży granicznej, gdzie jest przestrzeń dla polskiego know-how” – wskazywali uczestnicy konferencji Polska Polityka Wschodnia 2025.

Wojciech Górecki z OSW uważa, że szanse Armenii na integrację z UE to nie sytuacja zero-jedynkowa.

– W Armenii nadal działa rosyjska baza wojskowa. Premier Paszynian przejmował władzę w 2018 r. z proeuropejskim programem, więc Armenia będzie dążyć do reform, żeby utrzymać zdolność do współpracy z Zachodem. Będzie jednak starać się zachować pewne sojusze. Można uznać, że ideałem Erywania jest tu scenariusz fiński – ocenia ekspert z OSW.

Handel armeńsko-rosyjski osiągnął 12 miliardów dolarów w 2024 r., a rosyjska baza wojskowa w Gjumri ma funkcjonować co najmniej do lat trzydziestych.

Gruzja pogrąża się w kryzysie

„Tymczasem Gruzja pogrążyła się w głębokim kryzysie politycznym. Po spornych wyborach parlamentarnych w październiku 2024 r. rządząca partia Gruzińskie Marzenie ogłosiła zawieszenie procesu integracji z UE do 2028 r. W kraju trwa regres demokracji i geopolityczny zwrot w kierunku Rosji, co stanowi paradoksalny „nieoczekiwany sukces” Kremla w regionie” – oceniają autorzy raportu Chatham House.

Parlament Europejski w lipcu 2025 r. oficjalnie odmówił uznania legitymacji gruzińskiego parlamentu i prezydenta, uznając wybory za sfałszowane.

„Rządzące ugrupowanie Gruzińskie Marzenie dystansuje kraj od Zachodu, preferując inwestycje alternatywnych partnerów – Chin, krajów arabskich i Turcji. Gruzja stała się ważnym szlakiem tranzytowym do omijania sankcji wobec Rosji, realizuje chińskie projekty infrastrukturalne i kreuje własny model rozwoju, coraz bardziej autorytarny, z marginalizowaną opozycją” – wskazują eksperci z konferencji Polska Polityka Wschodnia.

– Gruzja stacza się w autorytaryzm – komentuje Wojciech Wojtasiewicz z PISM.

W rozmowach z niektórymi przedstawicielami administracji gruzińskiej można natomiast usłyszeć zapewnienia, że Gruzja trzyma się zachodniego kursu i standardów demokratycznych w przeciwieństwie do Azerbejdżanu. Punktują w ten sposób ich zdaniem niespójne podejście UE do regionu.

Rosja traci, Chiny zyskują

Rosja, tradycyjny „patron” regionu, od wybuchu wojny z Ukrainą jest coraz wyraźniej marginalizowana. Brakuje jej zarówno możliwości militarnych, jak i przewagi ekonomicznej. Chiny wykorzystują tę sytuację, intensyfikując inwestycje w Armenii, Gruzji i Azerbejdżanie, zwłaszcza w obszarach transportu, infrastruktury, energetyki oraz relacji edukacyjnych i turystycznych.

Mimo zaangażowania na Ukrainie Rosja nie zrezygnowała z ambicji wpływu na Kaukaz Południowy. Jej wiarygodność jako gwaranta bezpieczeństwa Armenii została jednak poważnie nadszarpnięta po bierności w czasie azerskiej ofensywy na Górski Karabach.

A relacje Moskwy z Baku znacząco się pogorszyły od grudnia 2024 r., po zestrzeleniu azerskiego samolotu pasażerskiego przez rosyjską obronę przeciwlotniczą.

– Rosja i Turcja to główni gracze w regionie. Przy czym im więcej Turcji, tym mniej Rosji – konkluduje Wojciech Górecki z OSW.

Wojciech Wojtasiewicz z PISM uważa, że Rosja ma obecnie najwięcej do powiedzenia w Gruzji.

– Jej pozycja na Kaukazie Południowym jednak słabnie i Moskwa nie jest zadowolona, że konflikt azerbejdżańsko-armeński może się ostatecznie zakończyć – mówi ekspert z PISM.

Korytarze transportowe jako narzędzie geopolityki

Z analiz European Centre for International Political Economy wynika, że kluczową stawką w regionalnej grze stały się szlaki transportowe i energetyczne. Region ma fundamentalne znaczenie dla europejskiej strategii dywersyfikacji energetycznej. Azerbejdżan zobowiązał się do podwojenia dostaw gazu do UE przez Południowy Korytarz Gazowy do 2027 r.

– Kwestia bezpieczeństwa szlaków transportowych jest kluczowa, więc korytarz środkowy zyskał na znaczeniu. Popłynęła tam uwaga i pieniądze Chin, na przykład na arterię wschód-zachód w Gruzji. Do tego dochodzi kolej na trasie Baku-Tbilisi i aż do Turcji. A Azerbejdżanie inwestują w zwiększenie przepustowości portów. A ta wzrośnie po uruchomieniu portu Anaklia w Gruzji i odblokowaniu szlaków Armenia-Azerbejdżan-Turcja. Nasz cel strategiczny to budowa pasa bezpieczeństwa między nami a Rosją – uważa Wojciech Wojtasiewicz z PISM.

Wojciech Górecki z OSW dodaje, że pełnoskalowa wojna to moment, gdy próbujemy zabezpieczyć szlaki transportowe od zagrożeń.

– A korytarz środkowy jest również niezależny od Iranu. Pierwsze zboże trafiło już z Azerbejdżanu do Armenii przez Gruzję. W czerwcu zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Bliskim Wschodem pozostawiło Kaukaz jako alternatywną trasę do Chin – mówi ekspert z OSW.

No i jest jeszcze projekt korytarza TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity), podpisany w sierpniu 2025 r. w Waszyngtonie. Zakłada 99-letnią dzierżawę przez amerykańską firmę tranzytowego szlaku przez armeńską prowincję Sjunik, łączącego Azerbejdżan z jego eksklawą Nachiczewan.

– Ankara wspiera szlak TRIPP, ponieważ Turcja zwiększa dzięki niemu swoje wpływy w Azji. Ten szlak to potencjalnie nawet 25 mln ton towarów rocznie, trzy razy więcej niż dotychczasowe możliwości – wskazuje Wojciech Górecki.

Kruchy pokój – spór o konstytucję Armenii

W marcu 2025 r. Armenia i Azerbejdżan uzgodniły tekst porozumienia pokojowego, które mogłoby zakończyć trwający ponad trzydzieści lat konflikt. Główną przeszkodą pozostaje żądanie Baku, aby Armenia zmieniła konstytucję. Jak? Usuwając odniesienie do ewentualnego zjednoczenia z Górskim Karabachem.

– Prezydentowi Azerbejdżanu Ilhamowi Alijewowi nie zależy tak bardzo na samym traktacie, ile na odblokowaniu szlaków transportowych. I choć Azerowie mówią, że te postanowienia muszą zniknąć, to jednak tylko pretekst, bo żadne zapisy konstytucyjne nie powstrzymają ewentualnego rewanżyzmu – ocenia Wojciech Wojtasiewicz z PISM.

Armenia tymczasem wydaje się godzić na ustępstwa. Trwa demarkacja granicy.

– W tym momencie 50-60 proc. Ormian jest niezdecydowanych. Paszynian ma kilkanaście procent poparcia, a sondaże dotyczące referendum konstytucyjnego pokazują, że poprze je zaledwie 10-12 procent społeczeństwa. Chociaż duża rola USA sprawia, że szanse na odnowienie konfliktu są niskie – dodaje ekspert.

Perspektywy dla Polski i Europy

Eksperci na konferencji Polska Polityka Wschodnia w październiku 2025 r. postulowali aktywną rolę dla Polski w dzieleniu się doświadczeniami z reformowania służb granicznych, budowy infrastruktury, współpracy w procesach pokojowych i edukacyjnych. Polska może odegrać istotną rolę we wsparciu Gruzji i Armenii w zakresie know-how granicznego oraz budowy systemu politycznego i gospodarczego, wykorzystując własne doświadczenia z lat transformacji.

Wojciech Wojtasiewicz z PISM prognozuje, że w ciągu najbliższych trzech lat to USA i Chiny mają największe szanse na zwiększenie wpływów. UE w mniejszym stopniu, ale teraz skupia się na Armenii i jej zbliżeniu z Unią.

Wojciech Górecki z OSW dodaje, że Chiny są coraz aktywniejsze w regionie, ale głównie w Gruzji. Z kolei Iran optuje za nienaruszalnością granic i najbliżej współpracuje z Armenią. Kraje arabskie wchodzą natomiast do regionu przez gospodarkę, choćby w odnawialne źródła energii w Azerbejdżanie.