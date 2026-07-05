Kategoria artykułu: Lifestyle
Kawa z funkcjonalnymi grzybami i tiramisu z filipińskim ziemniakiem. Jak działa biohacking w gastronomii?
Na warszawskim Powiślu powstał pierwszy w Polsce biohackingowy koncept łączący kawiarnię z bistro. Jego menu ma wspierać koncentrację, regenerację, odporność i zdrowe starzenie się, a sam lokal – łączyć przyjemność jedzenia ze świadomym dbaniem o zdrowie.
05.07.2026, 05:30
Marek Kaczmar, Piotr Pietrzyk i Maciej Szubielski, twórcy i współwłaściciele Brainfarm. Fot. Materiały prasowe Brainfarm / Zuza Krajewska
Z tego artykułu dowiesz się…
- Skąd wziął się pomysł na Brainfarm, bistro z menu opartym na grzybach funkcjonalnych.
- Jak można wykorzystać adaptogeny w gastronomii.
- Jakie są dalsze plany rozwoju twórców Brainfarm.