Kategoria artykułu: Lifestyle
Piwo, muzyka i wielki biznes. Browary coraz mocniej inwestują w kulturę
Browary nie są już tylko sponsorami widniejącymi na banerach i kubkach. Największe koncerny piwne w Polsce budują wieloletnie partnerstwa z festiwalami, tworzą własne projekty muzyczne i wspierają wydarzenia lokalne. Dla branży to sposób na kontakt z konsumentem w miejscu, w którym reklama zamienia się w doświadczenie.
13.06.2026, 04:15
Kompania Piwowarska drugi rok z rzędu sponsoruje Pol'and'Rock Festival. Fot. PAP/Marcin Bielecki
Z tego artykułu dowiesz się…
- Które koncerny piwne inwestują w największe festiwale muzyczne w Polsce.
- W jakie inne inicjatywy kulturalne angażują się browary.
- Jakie korzyści czerpią koncerny piwne ze sponsoringu tego typu wydarzeń.