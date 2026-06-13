Piwo, muzyka i wielki biznes. Browary coraz mocniej inwestują w kulturę

17 lat temu zadebiutował festiwal Męskie Granie, stworzony przez Grupę Żywiec. Wszystko zaczęło się od płyty, którą można było otrzymać w sklepach przy zakupie piwa. Utwór „Wszyscy muzycy to wojownicy”, wykonany przez Wojciecha Waglewskiego, Macieja Maleńczuka i Abradaba, był pierwszym singlem promującym ten projekt. W kolejnych latach przekształcił się on z alternatywnej, rockowej trasy koncertowej w duży, ogólnopolski, dwudniowy festiwal.

– Grupa Żywiec od wielu lat jest zaangażowana we wspieranie i rozwój kultury w Polsce. Jeśli chodzi o festiwale muzyczne, naszą największą inicjatywą jest trasa koncertowa Męskie Granie. W przyszłym roku skończy ona 18 lat – mówi Magdalena Brzezińska, dyrektor ds. korporacyjnych w Grupie Żywiec.

Jeszcze dłuższa jest historia zaangażowania marki Heineken w Open’er Festival w Gdyni. Rozpoczęła się 24 lata temu. Warto dodać, że przez 11 lat – w latach 2002-2013 – holenderski browar był sponsorem tytularnym festiwalu. Nie jest to jednak jedyna impreza muzyczna, w którą angażuje się Grupa Żywiec, należąca do Heinekena.

– Od wielu już lat jesteśmy partnerem warszawskiego Orange Warsaw Festival. Z cięższych gatunków muzycznych marka Żywiec jest także sponsorem Mystic Festival i Jarocina. Od lat jesteśmy także partnerem studenckich juwenaliów w Warszawie, Rzeszowie i Białymstoku – dodaje Magdalena Brzezińska.

Podczas tych wydarzeń można kupić piwa w wersjach alkoholowych i bezalkoholowych wybranych marek należących do Grupy Żywiec.

– Na Męskim Graniu oraz na lokalnych wydarzeniach w Beskidach dostępne są piwa marki Żywiec. Tak samo na festiwalach Mystic i Jarocin. Na Open’erze i Orange Warsaw Festival obecne są Heineken i Desperados. Z kolei na festiwalu Czochraj Bobra Fest, który odbywa się w Namysłowie, jesteśmy obecni z marką Namysłów – wylicza Magdalena Brzezińska.

Męskie Granie 2026 odbędzie się w sześciu polskich miastach. Fot. materiały prasowe Męskie Granie

Letnie Brzmienia z Carlsbergiem i Off Festival z Lechem

Kolejny rok z rzędu browar Carlsberg Polska angażuje się w festiwal Letnie Brzmienia organizowany przez bank Erste (dawny Santander).

– Od wielu lat współpracujemy z producentem festiwalu i rozwijamy tę współpracę przy kolejnych projektach. W tym roku na Letnich Brzmieniach pojawimy się z marką Somersby. Z roku na rok nasze zaangażowanie jest coraz większe – tłumaczy Agata Koppa, dyrektor ds. ESG&PA w Carlsberg Polska.

Z kolei największy w Polsce koncern piwny, Kompania Piwowarska, ponownie ze swoimi piwami pojawi się na katowickim OFF Festivalu Artura Rojka oraz na Pol’and’Rock Festivalu, organizowanym przez Jurka Owsiaka i Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, znanym wcześniej jako Przystanek Woodstock.

– W tym roku, tak jak i w poprzednich latach, będziemy obecni na Pol’and’Rock Festival, OFF Festival, Tauron Nowa Muzyka, Polish Hip-Hop Festival oraz Audioriver. Nasze marki sponsorują także m.in. ING Silesia Beats, Wisłoujście czy Summer Contrast. Dodatkowo mamy umowy sponsoringowe z szeregiem aren widowiskowo-sportowych, takich jak Arena Gliwice czy PGE Narodowy, które także organizują liczne koncerty i wydarzenia – wymienia Iwona Jacaszek-Pruś, dyrektor ds. korporacyjnych w Kompanii Piwowarskiej.

Marka Tyskie sponsoruje Pol’and’Rock Festival, natomiast piwa z oferty Lecha będą dostępne podczas OFF Festival, Audioriver i Polish Hip-Hop Festival. Dodajmy, że marka Peroni Nastro Azzurro, która w zeszłym roku została oficjalnym partnerem festiwalu ZORZA Dawida Podsiadły, w 2026 r. będzie partnerem festiwalu Salt Wave.

Marki piw należące do Carlsberg Polska, poza wspomnianymi Letnimi Brzmieniami, pojawią się również na wielu innych festiwalach.

– Będziemy na blisko 20 dużych eventach i festiwalach oraz na kilkudziesięciu mniejszych, często lokalnych i regionalnych imprezach. W tym roku obok Letnich Brzmień jesteśmy obecni m.in. na takich eventach jak So Hard x Garage z marką Garage, All Stars Festival i Clout Festival 5.0 z markami Garage, Carlsberg i 1664 Blanc oraz Rap Stacja Festival z markami Carlsberg i Okocim. Na Bitter Sweet Festival pojawią się cztery marki: Garage, 1664 Blanc, Somersby i Carlsberg – wylicza Agata Koppa.

Festiwal Letnie Brzmienia w 2026 roku obejmie pięć polskich miast. Fot. materiały prasowe Letnie Brzmienia

Nie tylko duże festiwale, czyli inwestycje w lokalność

Największe koncerny piwne w Polsce nie ograniczają swojej działalności wyłącznie do dużych wydarzeń masowych. Inwestują także w lokalne inicjatywy, najczęściej związane z regionami, w których działają konkretne browary.

– Bardzo ważnym elementem naszego zaangażowania w kulturę są także wydarzenia na naszym ojczystym terenie, czyli na Żywiecczyźnie i w Beskidach. Od 30 lat jesteśmy jednym z kluczowych sponsorów Tygodnia Kultury Beskidzkiej – jednego z najstarszych i największych festiwali folklorystycznych w Europie. W pejzaż lokalnych wydarzeń wpisuje się także OscypekFest – festiwal pasterskiej tradycji, muzyki i regionalnych smaków. Odbywają się podczas niego pokazy obrzędów bacowskich, wystawy lokalnych artystów oraz np. bicie rekordu na największy ser góralski na świecie. W Żywcu co roku wspieramy także jarmark świąteczny oraz Dni Żywca. Inne nasze marki sponsorują także dni miast, m.in. w Warce czy Elblągu – zaznacza Magdalena Brzezińska z Grupy Żywiec.

Jak dodaje Agata Koppa z Carlsberg Polska, w ten sposób browary chcą promować lokalne inicjatywy na dużo szerszą skalę.

– Angażując się w projekty festiwalowe i inicjatywy kulturalne, dokładamy swoją cegiełkę do tego, by wartościowe inicjatywy mogły się rozwijać i docierać do szerokiego grona odbiorców. Jesteśmy przy wydarzeniach, które tworzą klimat miast i miasteczek. Wspieramy te momenty, które naprawdę mają znaczenie: koncerty, spotkania, lokalne inicjatywy. Kultura żyje dzięki działaniom małych i dużych, a my chcemy być ich częścią. Chcemy rozwijać lokalne sceny i tworzyć przestrzeń dla artystów – zaznacza Agata Koppa.

Zapytaliśmy wszystkie trzy browary o koszty związane z inwestycjami zarówno w duże festiwale muzyczne, jak i w mniejsze inicjatywy kulturalne.

– O kwestiach finansowych, ze względu na poufność podpisywanych umów, nie możemy się wypowiadać. Istnieje jednak wiele korzyści, które obie strony czerpią z tej współpracy. Te zaś wykraczają poza opłatę sponsoringową z jednej strony i zysk ze sprzedaży piwa z drugiej. W przypadku części imprez nasze marki są partnerami festiwali. Dotyczy to największych imprez muzycznych, takich jak Pol’and’Rock czy Audioriver. Nie tylko je sponsorujemy finansowo, ale jesteśmy obecni w całym szeregu działań. Na przykład edukujemy w zakresie ekologii oraz umiarkowanego spożywania alkoholu. Zbieramy puste opakowania przeznaczone do recyklingu oraz oferujemy kierowcom możliwość sprawdzenia stanu organizmu alkomatami w strefach Sprawdź Promile – zaznacza Iwona Jacaszek-Pruś z Kompanii Piwowarskiej.

– Szczegóły komercyjnej współpracy pozostają ustaleniami między partnerami. Biorąc pod uwagę nasze wieloletnie partnerstwa z największymi festiwalami muzycznymi w Polsce, te relacje są już od dawna dobrze zbudowane. W kolejnych latach ustalamy jedynie warunki partnerstwa i konkretne aktywności marki. Zakres współpracy może być zróżnicowany, w zależności od modelu, w jakim nasze marki będą obecne na danym wydarzeniu – dodaje Agata Koppa z Carlsberg Polska.

Open'er Festival od początku istnienia wspiera Heineken . Fot. PAP/Adam Warzawa

A jakie korzyści płyną ze sponsoringu wydarzeń kulturalnych przez browary?

– Najważniejszą korzyścią społeczną jest rozwój kultury, muzyki, promowanie nowych, młodych artystów czy kultywowanie tradycji, które bez wsparcia mogłyby zanikać. Dla marek to możliwość bycia częścią autentycznej społeczności, a także tworzenie niezwykłych doświadczeń, które łączą ludzi na lata i budują unikalne wspomnienia. To także duma dla naszych pracowników, którzy widzą zaangażowanie swojej firmy i marek, które wpływają na życie społeczne – wylicza Magdalena Brzezińska z Grupy Żywiec.

Jak dodaje Iwona Jacaszek-Pruś z Kompanii Piwowarskiej, w wielu przypadkach największe korzyści czerpią nie organizatorzy, lecz uczestnicy danego wydarzenia.

– Między innymi dzięki naszemu sponsoringowi różne wydarzenia mogą się odbywać – zwłaszcza te niebiletowane, takie jak Pol’and’Rock Festival – i łączą ludzi z różnych miejsc, pokoleń i narodowości. Tak więc największym beneficjentem tej współpracy są uczestnicy – podkreśla Iwona Jacaszek-Pruś.

Jej zdaniem konkursy organizowane przez browary czy limitowane serie piw wpływają na większe zainteresowanie tym wydarzeniem.

– Warto podkreślić, że współpraca marek z festiwalami nie ogranicza się do świadczeń finansowych. Bardzo istotne są także aspekty związane z marketingiem i promocją. Organizowane przez nas konkursy dla konsumentów czy specjalne festiwalowe puszki pozwalają istotnie zwiększyć frekwencję – ocenia Iwona Jacaszek-Pruś.

Dodajmy, że nie tylko największe koncerny piwne, ale także browary regionalne i rzemieślnicze angażują się w wiele różnych inicjatyw kulturalnych w całym kraju, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i na szerszą skalę.