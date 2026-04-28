KGHM radziło sobie najgorzej w WIG20. Giełdowe notowania z 28 kwietnia 2026 r.

Dzisiejszy dzień także zakończył się spadkami na warszawskiej giełdzie. Najgorzej w WIG20 radził sobie KGHM. Tymczasem GPW Benchmark zapowiada na 29 kwietnia nadzwyczajną korektę portfeli kilku indeksów.

28.04.2026, 17:45
Fot. John Guillemin/Bloomberg/Getty Images

Indeks WIGdivplus zakończył sesję na poziomie 2759,62 pkt, co oznacza spadek o 0,04 proc. względem poprzedniego zamknięcia (2773,32 pkt). WIG20 również znalazł się pod presją, tracąc 0,76 proc. i spadając z 3530,76 pkt do 3502,06 pkt.

W ślad za największymi spółkami podążył WIG30, który obniżył się o 0,78 proc., kończąc notowania na poziomie 4436,45 pkt wobec wcześniejszych 4492,30 pkt. Szeroki rynek także odnotował spadki – indeks WIG zniżkował o 0,70 proc., do 128886,71 pkt.

Segment średnich spółek również znalazł się na minusie. mWIG40 stracił 0,41 proc., spadając do 8919,38 pkt, natomiast sWIG80 obniżył się o 0,67 proc., kończąc sesję na poziomie 30863,43 pkt.

Które spółki radziły sobie najgorzej, a które najlepiej?

W WIG20 najgorzej radziło sobie KGHM. Kurs miedziowej spółki spadł aż o 2,9 proc. W dół, przed zamknięciem sesji, szły akcje Tauronu (-2,3 proc.), Budimeksu (-2,2 proc.) oraz Dino (-1,9 proc.). Wśród blue chipów najlepiej radziły sobie za to Alior (wzrost o 1,8 proc.) oraz Pepco (wzrost o 1,4 proc.).

Z kolei w mWIG40 najmocniej w dół szły akcje Mirbudu (spadek o 5,3 proc.), Asbisu i Polimexu (spadek o 3 proc.). Kiepsko radziły też sobie Asseco (spadek o 2,8 proc.) oraz Neuca (spadek o 1,6 proc.). Najlepiej za to na parkiecie radziła sobie JSW. Jej akcje szły w górę aż o 7,1 proc. Firma podała dziś, że miała 6 254,9 mln zł skonsolidowanej straty netto i 4 988,7 mln zł straty EBITDA. Wyliczenia wskazują z kolei, że górnicza spółka w ubiegłym roku miała 9 408,1 mln zł przychodów oraz 2 212,9 mln zł straty brutto ze sprzedaży.

W sWIG80 najgorzej radziły sobie akcje Scanway (spadek o 6,7 proc.), VIGO Photonics (spadek o 6,3 proc.) i Medinice (-5,7 proc.). W dół szedł także – o ok. 3 proc. – Mabion. Firma podała, że w roku obrotowym 2025 osiągnęła 15,8 mln zł przychodów, 59,6 mln zł straty operacyjnej, 50,5 mln zł straty EBITDA i 62,6 mln zł straty netto.

GPW Benchmark zapowiada nadzwyczajną korektę portfeli

GPW Benchmark podała z kolei, że po sesji 29 kwietnia będzie nadzwyczajna korekta portfeli indeksów sWIG80, sWIG80TR oraz WIG140. Znikną z nich akcje Mabionu, a trafi do nich 2 854 000 akcji spółki Creotech Quantum.

Główne wnioski

  1. Na GPW przeważały spadki – wszystkie główne indeksy, w tym WIG20, WIG, WIG30 oraz segment małych i średnich spółek, zakończyły sesję na minusie. Skala zniżek była umiarkowana, ale obejmowała szeroki rynek, co wskazuje na ogólną słabość nastrojów inwestorów.
  2. Wśród największych spółek najmocniej tracił KGHM, a spadki objęły także m.in. Tauron, Budimex i Dino, przy ograniczonej liczbie wzrostów (Alior i Pepco). W segmencie mWIG40 wyróżniała się JSW, która rosła mimo bardzo słabych wyników finansowych, co pokazuje oderwanie krótkoterminowych reakcji rynku od fundamentów.
  3. W mniejszych spółkach dominowały wyraźne spadki, szczególnie wśród firm technologicznych i biotechnologicznych, jak Scanway, VIGO Photonics czy Mabion. Dodatkowo zapowiedziana korekta indeksów przez GPW Benchmark, obejmująca usunięcie Mabionu i włączenie Creotech Quantum, wskazuje na zmiany w strukturze rynku.