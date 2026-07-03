KGHM wśród najmocniejszych spółek w WIG20. Kurs Dino na najniższym poziomie od 4 lat. Notowania GPW 3 lipca 2026 r.
Piątkowa sesja zakończyła się wzrostami wszystkich najważniejszych indeksów. Jedną z najmocniejszych spółek w WIG20 był KGHM. Fatalnie radził sobie za to kurs Dino
Główne indeksy warszawskiej giełdy świeciły się dziś na zielono. Wśród indeksów branżowych świetnie sobie radziły spółki energetyczne, a słabo banki. Fot. Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
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- Jakie spółki spoza blue chipów zaskoczyły dziś rynek i co stało za ich wzrostami.
- Co działo się dziś z bankami