KGHM wśród najmocniejszych spółek w WIG20. Kurs Dino na najniższym poziomie od 4 lat. Notowania GPW 3 lipca 2026 r.

Na warszawskiej giełdzie sesja zakończyła się wzrostami na wszystkich głównych indeksach. Szeroki WIG zyskał 0,35 proc., osiągając 139 099,23 pkt. wobec 139 150,87 pkt. poprzedniej sesji. Najmocniej spośród benchmarków zwyżkował mWIG40, który poszedł w górę o 0,99 proc., do 9692,07 pkt. z 9772,53 pkt. wcześniej.

WIG20 wzrósł o 0,17 proc., do 3682,01 pkt. z 3674,68 pkt., a WIG30 zyskał 0,29 proc., osiągając 4677,51 pkt. wobec 4674,38 pkt. Wzrósł też WIG140 – o 0,35 proc., do 2704,97 pkt. z 2705,86 pkt.

Wśród indeksów segmentowych sWIG80 poszedł w górę o 0,13 proc., do 30 976,74 pkt. z 30 941,33 pkt. WIGdivplus, skupiający spółki dywidendowe, zyskał 0,41 proc., osiągając 2950,86 pkt. wobec 2957,07 pkt.

Ekspert: kończy się aprecjacja dolara

„Ostatnio obserwujemy bardzo dużą zmienność na poziomie całego świata w sektorze półprzewodników. Indeks KOSPI, który stał się naturalnym miernikiem tego, co się dzieje w tym sektorze, waha się od pięciu do dziesięciu procent dziennie. To jest sytuacja, która nie dotyka Polski bezpośrednio, natomiast w momencie, w którym siada ten czynnik, który był motorem indeksów giełdowych w czerwcu, trzeba się zastanawiać, co będzie dalej" – powiedział w rozmowie z PAP Biznes Kamil Cisowski, zarządzający w Opoka TFI.

Zdaniem analityka kończy się aprecjacja dolara, więc inwestorzy będą przenosić się na rynki akcji. – Zakładamy, że być może korekta w trendzie spadkowym dolara zaczęła dobiegać końca. Dolar się umocnił, ale nie ma już za wiele przestrzeni, żeby robił to dalej. To powinno być czynnikiem wsparcia dla rynków – stwierdził.

Do tego dobrze wygląda sytuacja na amerykańskich rynkach. – Hossa na rynku amerykańskim jest coraz bardziej zdrowa, czego nie widać na poziomie indeksów, które są zdominowane przez kilka spółek. Ostatnio wzrosty były ciągnięte przez półprzewodniki, ale mamy teraz coś w rodzaju rebalansingu, czyli realizacji zysków w sektorze półprzewodnikowym, który był motorem wzrostu w drugim kwartale i który urósł 80 proc. w ciągu trzech miesięcy – zauważył.

Sytuacja na warszawskim parkiecie

Przez pierwszą część dnia w WIG20 najlepiej rósł KGHM (o około 2 proc.). Jednak po południu wzrost spółki zwolnił do 0,7 proc. Rada nadzorcza koncernu zatwierdziła bowiem strategię grupy 2055+. Średnioroczna EBITDA do 2030 r. ma wynieść około 12 mld zł.

Na koniec sesji najlepiej radził sobie w WIG20 Tauron (+1,3 proc.). W górę poszły także Enea (+1,3 proc.) oraz PGE (+0,8 proc.). Nic więc dziwnego, że WIG Energia jest najmocniejszym indeksem sektorowym.

Najsłabsze spółki w WIG20 to dziś Żabka (–2 proc.) i Dino (–4,3 proc.). Kurs Żabki spadł tylko raz podczas ostatnich ośmiu sesji i łącznie zyskał 8 proc. Od połowy maja spółka zyskała zaś aż 24 proc. Z kolei Dino nie dość, że od początku roku spadło o 30 proc., to w piątek kurs firmy osiągnął najniższy poziom od czterech lat.

Słaby jest też sektor bankowy. WIG-BANKI zyskał 0,32 proc. i zamknął sesję na poziomie 24 178,88 pkt. wobec 24 253,03 pkt. wcześniej. Jedynie mBank szedł w górę o ok. 1 proc. Na plusie był też PKO BP. Z kolei najsłabszą instytucją finansową okazał się Bank Handlowy, który stracił 1,6 proc.

Jeśli zaś chodzi o sytuację w mWIG40, to najlepszymi spółkami tego indeksu były dziś Cyfrowy Polsat (+7 proc.), Asbis (wzrost o prawie 6 proc.) oraz Synektik (+4,7 proc.). Najsłabszymi zaś okazały się Rainbow i AmRest (spadki po 2,2 proc.). AmRest spada zresztą od ponad dwóch lat. Tylko od początku roku kurs spadł o prawie 18 proc.

W sWIG80 najlepiej radzi sobie Medinice. Kurs tej spółki poszedł dziś w górę o 6,3 proc. A od początku roku akcje tej spółki zwiększyły wartość o prawie 350 proc. Dobrze też radzi sobie VIGO Photonics. Po podpisaniu umowy z polskim producentem optoelektroniki dla wojska o wartości 10,6 mln zł kurs tej spółki poszedł w górę o prawie 2 proc.