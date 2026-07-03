GPW z rekordowymi obrotami akcjami w czerwcu. WIG mocno zyskał w pierwszym półroczu

Czerwiec 2026 roku przyniósł rekordową aktywność inwestorów na Głównym Rynku GPW. Łączna wartość obrotu akcjami wzrosła rok do roku o 37,0 proc. i osiągnęła 63,5 mld zł. Mocne dane widać także w całym pierwszym półroczu, w którym obroty akcjami w arkuszu zleceń wyniosły 309 mld zł.

Wejście do budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Fot. Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie odnotowała w czerwcu wyraźne ożywienie na rynku akcji. Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wzrosła do 63,5 mld zł. To najwyższy miesięczny wynik w historii warszawskiego parkietu.

Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń zwiększyła się rok do roku o 29,2 proc., do 55,8 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w arkuszu zleceń wyniosła 2,66 mld zł. Była o 23,1 proc. wyższa niż rok wcześniej i również osiągnęła rekordowy poziom.

WIG ustanowił historyczny rekord

Dobre nastroje inwestorów potwierdziło zachowanie głównych indeksów. 17 czerwca 2026 roku Warszawski Indeks Giełdowy ustanowił nowy historyczny poziom zamknięcia na 140 339,70 pkt.

Na koniec pierwszego półrocza WIG wyniósł 135 646,96 pkt. Był o 29,6 proc. wyżej niż rok wcześniej. Od początku 2026 roku indeks wzrósł o 15,7 proc.

Mocne pierwsze półrocze na GPW

W całym pierwszym półroczu 2026 roku łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW osiągnęła 321,7 mld zł. Oznacza to wzrost o 27,4 proc. wobec pierwszych sześciu miesięcy 2025 roku.

Obroty akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosły o 27,3 proc., do 309,0 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu wyniosła 2,51 mld zł. Liczba transakcji na rynku akcji zwiększyła się o 31,3 proc. i osiągnęła 32,7 mln.

NewConnect słabszy, GlobalConnect z mocnym wzrostem

Na rynku NewConnect czerwiec przyniósł spadek aktywności. Łączna wartość obrotu akcjami obniżyła się rok do roku o 49,2 proc., do 156,9 mln zł.

W całym pierwszym półroczu wartość obrotów na NewConnect wyniosła 1,24 mld zł. Był to poziom zbliżony do ubiegłorocznego. Liczba transakcji przekroczyła 1 mln i wzrosła o 11,1 proc.

Inaczej wyglądała sytuacja na rynku GlobalConnect. W czerwcu obroty akcjami wzrosły o 149,6 proc., do 25,4 mln zł. Od stycznia do czerwca wartość obrotów wyniosła 175,8 mln zł wobec 73,1 mln zł rok wcześniej. Oznacza to wzrost o 140,4 proc.

ETF-y, ETN i ETC z rekordowym półroczem

Inwestorzy utrzymali wysokie zainteresowanie instrumentami ETF, ETN i ETC. W czerwcu łączna wartość obrotów tymi instrumentami wzrosła rok do roku o 166,2 proc. i wyniosła 505,4 mln zł.

Jeszcze mocniejsze dane widać w ujęciu półrocznym. W pierwszych sześciu miesiącach 2026 roku wartość obrotów ETF, ETN i ETC wzrosła o 136,7 proc., do rekordowych 3,44 mld zł. To więcej niż łączna wartość obrotów odnotowana w całym 2025 roku.

Wartość obrotu produktami strukturyzowanymi wyniosła w czerwcu 230,6 mln zł i była zbliżona do poziomu z poprzedniego roku. W całym pierwszym półroczu obroty tymi instrumentami wzrosły o 30,4 proc., do 2,24 mld zł.

Instrumenty pochodne z wyraźnym wzrostem obrotu

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w czerwcu wyniósł 2,03 mln sztuk. Był o 74,2 proc. wyższy niż rok wcześniej.

Największą dynamikę odnotowano w kontraktach walutowych. Ich wolumen wzrósł o 173,5 proc., do 890,9 tys. sztuk. Wolumen kontraktów na akcje zwiększył się o 106,2 proc., do 389,4 tys. sztuk. Z kolei wolumen kontraktów na indeksy wzrósł o 15,8 proc., do 741,2 tys. sztuk.

W pierwszym półroczu 2026 roku wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 7,47 mln sztuk. Oznacza to wzrost o 11,5 proc. rok do roku.

Nowi emitenci i nowe instrumenty na GPW

W czerwcu na Głównym Rynku GPW zadebiutowała spółka górnicza Lumina Metals. Kanadyjska firma jest notowana równolegle na Toronto Stock Exchange. Środki pozyskane z rynku mają zostać przeznaczone na rozwój projektów poszukiwawczo-wydobywczych oraz prace geologiczne w Polsce.

Do obrotu trafił także kolejny instrument ETN, czyli Virtune Crypto Altcoin Index ETP emitowany przez szwedzką spółkę Virtune. Produkt daje inwestorom regulowany i zdywersyfikowany dostęp do rynku kryptowalut poprzez indeks obejmujący do 10 głównych altcoinów.

Na GPW wprowadzono również osiem nowych funduszy ETF emitowanych przez HANetf. Produkty dają ekspozycję między innymi na obronność, transformację energetyczną, technologie, surowce, odbudowę Ukrainy i sektor dronów. Liczba produktów ETF, ETN i ETC notowanych na warszawskiej giełdzie wzrosła z 33 do 42.

Na NewConnect pojawiło się dwóch nowych emitentów. Do obrotu wprowadzono akcje Internetowego Funduszu Leasingowego oraz spółki Liftero, która specjalizuje się w projektowaniu i produkcji satelitarnych systemów napędowych.

Kapitalizacja spółek na GPW wyniosła 2,75 bln zł

Kapitalizacja 383 krajowych spółek notowanych na Głównym Rynku GPW wyniosła na koniec czerwca 2026 roku 1,27 bln zł.

Łączna kapitalizacja wszystkich 402 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na warszawskim parkiecie osiągnęła 2,75 bln zł.