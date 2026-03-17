Kinga Piecuch szczerze o przywództwie: lider nie może wybierać między wynikami a ludźmi

Leadership Factor – sprawdzamy wpływ, nie wizerunek

Kolejny odcinek wideocastu „Jesteś Marką. Leadership Factor. Sprawdzamy!” nie jest rozmową o sukcesach ani strategiach zapisanych w prezentacjach. To sprawdzian przywództwa rozumianego jako realny wpływ decyzji na ludzi i organizację.

W tym formacie nie pytamy liderów, kim są i jakie mają stanowiska. Sprawdzamy, jak myślą o odpowiedzialności, którą niesie ich rola. Gościnią odcinka jest Kinga Piecuch, CEO Hewlett Packard Enterprise Polska, nominowana przez Joannę Świerzyńską, prezeskę Deloitte Polska, która określiła ją jako liderkę odważną i autentyczną – taką, która nie boi się mówić o swojej drodze i trudnych lekcjach przywództwa.

Autentyczność zamiast roli

Już na początku rozmowy Kinga Piecuch wskazuje, co według niej stanowi fundament wpływu lidera.

– Szczerość, autentyczność, dobra komunikacja i uważność na drugiego człowieka. Ale to musi iść w parze z osiąganiem wyników – zaznacza Kinga Piecuch.

To ważna deklaracja, bo pokazuje jeden z największych paradoksów współczesnego przywództwa: lider nie może wybierać między ludźmi a wynikiem. Odpowiada za jedno i drugie.

Wysokie standardy mają swoją cenę

Jedna z opinii zebranych przed programem brzmiała: Kinga Piecuch to liderka, która nie odpuszcza standardów. Czy wysoki standard można wypracować?

– To jest DNA. Ma się to w kręgosłupie moralnym. Ale droga leadershipu pomaga te cechy rozwijać – uważa menadżerka.

Jednocześnie Kinga Piecuch nie idealizuje tej postawy. Wysokie wymagania wobec organizacji oznaczają, że nie każdy będzie się z nimi czuł komfortowo. Rolą lidera jest zauważyć ten moment i podjąć decyzję – czasem również o rozstaniu z pracownikiem.

Porażka, która zmienia perspektywę

Jednym z najbardziej osobistych fragmentów rozmowy jest opowieść o zwolnieniu z jednej z firm technologicznych. To doświadczenie – jak przyznaje – zmieniło sposób, w jaki prowadzi dziś trudne rozmowy.

– Zrozumiałam, jak to jest być bezradnym. Dzięki temu dziś szybciej potrafię postawić się w sytuacji drugiego człowieka – mówi Kinga Piecuch.

Ta lekcja sprawiła, że empatia w jej stylu przywództwa nie jest deklaracją, lecz doświadczeniem.

Technologia nie może niszczyć poczucia bezpieczeństwa

W części programu poświęconej testowi przywództwa pojawia się scenariusz dotyczący wdrożenia sztucznej inteligencji, która automatyzuje część pracy zespołu analitycznego. Dla Kingi Piecuch kluczowe są trzy elementy:

przygotowanie ludzi do nowych ról ( reskilling ),

), czas na adaptację,

uczciwa komunikacja.

– Organizacja nie będzie zdrowa, jeśli ludzie będą się w niej czuli niebezpiecznie – mówi menedżerka.

Technologia może zwiększyć efektywność firmy, ale to lider odpowiada za to, czy zmiana nie zniszczy zaufania w zespole.

Jak styl przywództwa Kingi Piecuch tłumaczy profil talentów Gallupa?

Kinga to liderka, która lubi działać dynamicznie i elastycznie – łączy energię do zmian Aktywatora z talentem Organizatora, który świetnie daje sobie radę z multitaskingiem i złożonymi problemami. Charyzma i komunikatywność, sprawiają, że jest niezwykle skuteczna w relacjach międzyludzkich. Potrafi zaangażować ludzi, pokazując ambitne zadania jako wyjątkową możliwość rozwoju zawodowego. Sama przy tym pozostaje przykładem pracowitości, a talent osiągania przekłada na wysokie tempo pracy i konsekwencję w realizacji zakładanych celów.

Kinga Piecuch, prezeska zarządu Hewlett Packard Enterprise Polska. Fot. Jakub Kuźmiński / XYZ

Przywództwo nie jest wygodną rolą

Rozmowa z Kingą Piecuch pokazuje, że przywództwo rzadko wygląda tak, jak w inspiracyjnych prezentacjach. To codzienne działania, które mają realne konsekwencje dla ludzi. Czasem jest to prowadzenie trudnych rozmów. A czasem branie odpowiedzialności za decyzje, których nikt nie chciałby podejmować. Dlatego – jak podkreśla prowadząca Joanna Malinowska-Parzydło – w tym formacie nie chodzi o autopromocję liderów.

Chodzi o pokazanie, jak naprawdę wygląda odpowiedzialność za bycie godnym zaufania.