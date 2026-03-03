Kategoria artykułu: Biznes
Jesteś Marką. Leadership Factor. Sprawdzamy! Sezon 1 Odc. 3
Joanna Świerzyńska: Siła lidera tkwi w stabilności.
Czy w czasach chaosu i ciągłej zmiany stabilność to jeszcze siła, czy już przeżytek? Joanna Świerzyńska, prezeska Deloitte Polska, przekonuje w wideocaście „Jesteś Marką. Leadership Factor" , że zaufanie, konsekwencja i wartości są ważniejsze niż spektakularność i osobiste ego. Dziś prawdziwe przywództwo nie krzyczy, tylko daje ludziom oparcie.
03.03.2026, 03:00
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego stabilność lidera w świecie permanentnej zmiany może być większą siłą
niż spektakularność.
- Jak Joanna Świerzyńska rozumie granicę między dyplomacją a nieszczerością.
- Czy kultura współpracy podlega negocjacjom, gdy stawką jest strategiczny kontrakt.