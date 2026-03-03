Joanna Świerzyńska: Siła lidera tkwi w stabilności.

Obejrzyj lub posłuchaj Obejrzyj Posłuchaj Wideocast Powiększ video Wideocast Powiększ audio 00:00

Trzeci odcinek „Jesteś Marką. Leadership Factor" to rozmowa z liderką,

która nie buduje pozycji na ostrej retoryce ani osobowościowym brandingu.

Gościnią jest Joanna Świerzyńska, prezeska Deloitte Polska, nominowana przez

Annę Rulkiewicz w poprzednim odcinku. CEO Grupy LUX MED opisywała Joannę jako liderkę „świeżą, żywiołową, z empatią i wartościami”.

W tym formacie nie pytamy prezesów o sukcesy. Sprawdzamy, czy ich sposób

działania sprawia, że są warci zaufania. Pytamy o to, jak radzą sobie w sytuacjach kryzysowych i na czym opiera się ich styl przywództwa.

Siła lidera tkwi w stabilności

W świecie, w którym nagradzana jest ekspresja, szybkie riposty i dominująca

osobowość, stabilność może wydawać się mało medialna. A jednak w rozmowie z Joanną Świerzyńską wybrzmiewa wyraźnie: to właśnie stabilność jest dziś realną przewagą lidera.

Nie stabilność rozumiana jako brak zmiany, lecz stabilność jako kręgosłup.

Stabilność lidera oddziałuje na ludzi, bo buduje ich poczucie bezpieczeństwa.

W czasach, w których – jak sama mówi – żyjemy w trybie permanentnej zmiany, bezpieczeństwo staje się dobrem deficytowym. Ludzie nie szukają lidera spektakularnego. Szukają lidera przewidywalnego w wartościach

Joanna Świerzyńska nazywa to połączeniem zdolności adaptacji i osadzenia w wartościach.

– Powinniśmy budować na tym, co tu i teraz, mając świadomość, że jutro może wyglądać zupełnie inaczej – mówi prezeska Deloitte Polska.

To właśnie równowaga między reagowaniem na zmianę a konsekwencją w działaniu buduje siłę, która nie potrzebuje osobowościowego spektaklu.

Dyplomacja czy nieszczerość?

W rozmowie o przywództwie nie mogło zabraknąć tematu integralności — szczególnie w kontekście codziennych napięć, presji wyniku i konieczności prowadzenia trudnych rozmów. Jedno z pytań dotyczy więc granicy między dyplomacją a fałszem, czyli miejsca, w którym wielu liderów zaczyna się gubić. Odpowiedź Joanny Świerzyńskiej jest klarowna i jednoznaczna.

– Dyplomacja to dalej powiedzenie prawdy, ale w taki sposób, żeby budować wpływ.

Nieszczerość to fałsz, często kłamstwo, obłuda – mówi menedżerka.

W jej perspektywie dyplomacja nie jest unikaniem prawdy, lecz sposobem jej przekazywania — z szacunkiem i intencją osiągnięcia celu. I jeszcze jedno zdanie, które zostaje z widzem na długo. Jej zdaniem kłamanie jest kosztowne.

Kłamanie jest kosztowne. Po prostu.

W świecie korporacyjnych napięć to nie jest oczywista deklaracja. To świadomy wybór stylu przywództwa opartego na transparentności, odpowiedzialności i długofalowym budowaniu zaufania.

Czy kultura podlega negocjacjom?

W teście Leadership Factor Joanna mierzy się z przypadkiem, w ktorym nowy CEO strategicznego

klienta zachowuje się lekceważąco, przerywa, używa wulgaryzmów, podważa

autorytet liderki. Reagować publicznie czy offline? Postawić granicę czy chronić kontrakt?

Jej odpowiedź jest wyważona, ale jednoznaczna.

– Takie zachowanie absolutnie nie licuje z tym, w co wierzę. Najpierw rozmowa jeden na jeden. Jasne postawienie granic. Jeśli zachowania mają charakter mobbingowy lub harrasmentowy – stanowcze „stop” – mówi Joanna Świerzyńska.

Lider, który nie musi wiedzieć wszystkiego

W rozmowie wyraźnie wybrzmiewa także refleksja nad zmianą paradygmatu przywództwa — odejściem od modelu, który przez lata opierał się na nieomylności i pozycji eksperta. W świecie szybkiej zmiany, technologii i rosnącej złożoności taka postawa przestaje być wystarczająca.

To wyraźne odejście od modelu „ja wiem, znam się” na rzecz nawigowania w niepewności i wspólnego szukania rozwiązań. Mniej piedestału, więcej uważności na innych. Empowerment zamiast kontroli. Zespół jako realne źródło siły, a nie tylko wykonawca decyzji lidera.

Lubię ludzi

Po raz kolejny w tym sezonie pada zdanie, które w realiach dużej, wymagającej organizacji może brzmieć niemal niestandardowo. W kontekście rozmowy o standardach, wynikach i odpowiedzialności za strategiczne decyzje wybrzmiewa prosta deklaracja.

– Sensem pracy są ludzie – uważa menedżerka.

Joanna Świerzyńska mówi o długotrwałych relacjach, zaufanym kręgu współpracowników, osobach, z którymi pracuje od ponad 20 lat i do których może wrócić po szczerą opinię czy wsparcie w trudnym momencie. Podkreśla znaczenie zespołu, który współtworzy jej skuteczność i stabilność. To nie sentyment. To świadome budowanie zaplecza decyzyjnego i emocjonalnego, które pozwala utrzymać konsekwencję i równowagę w roli liderki.

Jak styl Joanny Świerzyńskiej tłumaczy profil Gallupa?

W stylu przywództwa Joanny dominują talenty Executing, co oznacza dużo wewnętrznej motywacji i energii do działania. Oprócz determinacji w osiąganiu założonych celów mamy też do czynienia z moralną nieustępliwością, przywiązaniem do zasad i wartości. W efekcie traktuje firmową misję, swoją pracę i powierzoną jej odpowiedzialność za biznes i ludzi bardzo serio.

To przywództwo oparte na procesie – ale zarządzane przez wartości.

Jak styl zarządzania Joanny Świerzyńskiej tłumaczy profil talentów Gallupa? Fot. XYZ

Trzeci odcinek Leadership Factor pokazuje, że w czasach chaosu najbardziej niedocenianą kompetencją lidera może być stabilność. Nie ta, która usypia. Ta, która buduje bezpieczeństwo.



Bo – jak przypomina prowadząca, Joanna Malinowska-Parzydło – w tym formacie nie

chodzi o to, by dobrze wypaść.

Chodzi o to, by być wartym zaufania