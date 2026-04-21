Kategorie artykułu: Biznes Newsy

Kolejne roszady w grupie PZU. Iwona Wróbel nową szefową PZU Życie

Tydzień po wyborze szefa całej grupy rada nadzorcza powołała nowy skład zarządu spółki życiowej. Prezeską została doświadczona menedżerka. Zmian w kierownictwie jest jednak więcej.

21.04.2026, 17:31
Siedziba PZU
PZU jest największą instytucją finansową w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Za sporą część jej zysków odpowiada właśnie spółka PZU Życie. Fot. Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Kogo rada nadzorcza PZU Życie wybrała na nowego prezesa.
  2. Kim są nowi członkowie zarządu spółki z grupy PZU.
  3. Z jakimi wyzwaniami zmierzą się w kolejnych latach.
Tydzień po rozstrzygnięciu konkursu na szefa PZU nadszedł czas na wymianę zarządu w PZU Życie. We wtorek, 21 kwietnia, rada nadzorcza spółki specjalizującej się w ubezpieczeniach na życie wyłoniła – pod kierownictwem szefa PZU Bogdana Benczaka – nowy zarząd, na czele z nową szefową. Iwona Wróbel zastąpi Katarzynę Majewską, która kierowała PZU Życie 10 miesięcy, od czerwca 2025 r.

Przeczytaj: Rada nadzorcza PZU powołała Bogdana Benczaka na nową kadencję w roli prezesa spółki

Iwona Wróbel wygrywa w PZU Życie

Iwona Wróbel jest związana z PZU Życie od dwóch lat. To doświadczona menedżerka, która przez lata pracowała w konkurencyjnej grupie Aviva, przejętej później przez Allianz. W latach 2016–2019 była tam dyrektorką rozwoju sprzedaży, a w okresie 2019–2022 dyrektorką strategii i rozwoju sieci własnej. W tym czasie przeprowadziła projekty transformacji sieci dystrybucji wicelidera rynku życiowego.

– Powołanie nowego zarządu otwiera kadencję skoncentrowaną na realizacji strategicznych priorytetów PZU Życie. Będziemy skupiać się na rozwoju kluczowych linii biznesowych, dalszej cyfryzacji procesów oraz wzmacnianiu roli spółki w systemie zabezpieczenia społecznego i zdrowotnego – zapowiada Iwona Wróbel.

Do grupy PZU trafiła w 2023 r., gdy objęła rolę dyrektorki projektu strategicznego. W kwietniu 2024 r. awansowała na członkinię zarządu PZU Życie. Pracowała tam z Jarosławem Mastalerzem, który zrezygnował z zasiadania w zarządzie, gdy szefem całej grupy został Andrzej Klesyk. Oboje nie potrafili znaleźć wspólnego języka, dlatego niedługo później rada odwołała Mastalerza z funkcji. Wróbel utrzymała stanowisko.

Co istotne, nowa szefowa formalnie obejmie stanowisko dopiero po zielonym świetle ze strony Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Do tego momentu będzie kierować pracami zarządu, ale zapewne wstrzyma się ze strategicznymi decyzjami.

Dwie nowe osoby w PZU Życie

To nie jedyne zmiany w PZU Życie. W zarządzie pozostanie wprawdzie pięciu obecnych członków kierownictwa: Maciej Fedyna (odpowiedzialny za ryzyko i finanse), Artur Fromberg (klient korporacyjny), Michał Kopyt (technologia), Michał Świtalski (zrównoważony rozwój i współpraca instytucjonalna) i Tomasz Tarkowski (świadczenia).

Pojawią się jednak dwie nowe osoby: Agnieszka Gocałek i Marcin Mikos. Pierwsza jest związana z branżą ubezpieczeniową od 25 lat, z czego 18 lat spędziła w grupie PZU, ostatnio jako dyrektorka zarządzająca ds. współpracy z bankami. Nie dziwi, że będzie odpowiadać w zarządzie właśnie za bancassurance iaffinity.

Marcin Mikos do PZU Życie przechodzi z innej spółki PZU - operatora medycznego PZU Zdrowie. Od stycznia był tam członkiem zarządu. W PZU Życie będzie zatem nadzorował obszar ubezpieczeń zdrowotnych.

Wszyscy kandydaci zostali wybrani w drodze postępowania kwalifikacyjnego. Co ciekawe, niepowodzeniem zakończyło się postępowanie na członka zarządu ds. klienta indywidualnego. Na razie nie wiadomo, czy zostanie ono powtórzone. Kadencja zarządu jest trzyletnia, potrwa do 2029 r.

Ze spółką majątkową pożegnał się Tomasz Kulik

To kolejne zmiany w grupie PZU. 14 marca Bogdan Benczak utrzymał wprawdzie stanowisko prezesa, ale jednocześnie doszło do dwóch innych zmian w zarządzie. Szefem finansów przestał być Tomasz Kulik, który zasiadał w PZU nieprzerwanie od października 2016 r. Był tym samym jedyną osobą, która przetrwała zmianę władzy w 2023 r. Nadzór nad finansami objął Maciej Fedyna, który odpowiada już za ryzyko w PZU.

Na nową trzyletnią kadencję nie został wybrany Bartosz Grześkowiak, który zasiadał w zarządzie PZU niecałe dwa lata.

Do grupy PZU wrócił za to Rafał Kiliński, twórca i pierwszy prezes towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych TUW PZUW. Uczestniczył m.in. w przejęciu towarzystw z grupy Orlen, ale w maju 2024 r. stracił stanowisko. Prezesem towarzystwa został wtedy Andrzej Jarczyk, wcześniej m.in. prezes Uniqi.

PZU Życie kładzie nacisk na ubezpieczenia indywidualne

Nowy zarząd PZU Życie zaczyna kadencję niedługo po prezentacji wyników grupy za 2025 r. Były one dla całego PZU rekordowe. Zysk netto sięgnął 6,7 mld zł i był o jedną czwartą wyższy niż przed rokiem. Przyczynił się do tego 40-proc. wzrost wyniku z działalności ubezpieczeniowej.

Spora w tym zasługa biznesu życiowego, w którym dominują ubezpieczenia grupowe. To produkty, które firmy oferują swoim pracownikom. W obliczu rosnącej konkurencji w tym obszarze PZU Życie przenosi jednak akcent na bardziej marżowe indywidualne polisy ochronne. Tylko w IV kwartale 2025 r. segment ten przyniósł 120 mln zł wyniku operacyjnego, czyli o jedną piątą więcej niż przed rokiem. Dla porównania, w tym czasie obszar grupówek i polis indywidualnie kontynuowanych (opcja kontynuowania grupówki po zmianie pracodawcy) wypracował 428 mln zł, czyli o 29 proc. mniej niż przed rokiem.

Jednym z wyzwań nowego zarządu będzie szersza dystrybucja polis. W styczniowym wywiadzie dla XYZ prezes Bogdan Benczak wskazywał, że grupa widzi potencjał w mocniejszym wejściu do kanału multiagencyjnego. Podkreślał, że nie chodzi wyłącznie o polisy majątkowe, ale też o "rozwiązania zwiększające sprzedaż polis życiowych".

Przeczytaj: Prezes PZU: Koncentrujemy się na biznesie i przyszłości, ale nie odkładamy na bok rozliczeń (WYWIAD)

Ubezpieczyciel zdystansował resztę konkurencji

W całym 2025 r. PZU Życie zebrało 10,71 mld zł składki przypisanej brutto, o 6,3 proc. więcej niż przed rokiem. Przełożyło się to na 43,1-proc. udział w rynku. PZU Życie miało więcej rynkowego tortu niż pięć kolejnych towarzystw razem wziętych.

Ikona wykres interaktywny Wykres interaktywny

Drugi Allianz kontrolował 11,9 proc., a trzeci Nationale-Nederlanden 9,5 proc. Ambicję, by wskoczyć na czwarte miejsce ma natomiast Vienna Life, która mając 7,6 proc. stara się odskoczyć piątej Warcie (7,4 proc.).

Główne wnioski

  1. Zmiana na szczycie i nowe twarze w zarządzie: nową prezes PZU Życie została Iwona Wróbel (zastępując Katarzynę Majewską). Do zarządu dołączyli również Agnieszka Gocałek oraz Marcin Mikos, przy jednoczesnym zachowaniu stanowisk przez pięciu dotychczasowych członków.
  2. Dominacja rynkowa i rekordowe wyniki: PZU Życie kontroluje ponad 43 proc. rynku ubezpieczeń na życie. Cała grupa PZU zakończyła 2025 r. z rekordowym zyskiem netto na poziomie 6,7 mld zł.
  3. Strategiczny zwrot ku polisom indywidualnym: Nowy zarząd ma kontynuować proces przenoszenia akcentu z ubezpieczeń grupowych na bardziej marżowe polisy indywidualne oraz rozwijać dystrybucję poprzez kanał multiagencyjny, co zapowiadał prezes grupy Bogdan Benczak.