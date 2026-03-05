Kategoria artykułu: Biznes
Konflikt na Bliskim Wschodzie podbija ceny. Żywność i paliwa mogą zdrożeć
Wojna na Bliskim Wschodzie może szybko odbić się na portfelach konsumentów. Drożejąca ropa podnosi koszty transportu, energii i nawozów, co z opóźnieniem wpływa na ceny żywności – od zbóż i olejów roślinnych po mięso i nabiał. Analitycy wskazują, że większym ryzykiem niż braki produktów jest dziś presja kosztowa, która może wywołać kolejną falę podwyżek w sklepach.
05.03.2026, 05:15
Wyższe ceny paliw i nawozów wpływają na koszty produkcji w sektorze rolnym. W dłuższym okresie przekłada się to na wzrost cen innych surowców rolnych, nie tylko tych bezpośrednio powiązanych z sektorem paliwowym. Jeżeli taki scenariusz się zmaterializuje, znajdzie to odzwierciedlenie w cenach detalicznych żywności. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie konsekwencje dla rynku żywności i surowców spożywczych może mieć konflikt na Bliskim Wschodzie.
- Które surowce i produkty mogą podrożeć.
- Jakie są korelacje między cenami ropy a cenami surowców rolnych i żywności.