Kongres Zdrowe Miasta
Kategoria artykułu: Społeczeństwo
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Kongres Zdrowe Miasta 2026. Dowiemy się, w których polskich miastach żyje się najzdrowiej
Co dziś zagraża zdrowiu mieszkańców miast: smog, kryzys psychiczny, dezinformacja, a może sztuczna inteligencja? W Warszawie na 3. Kongresie Zdrowe Miasta samorządowcy, naukowcy, a także przedstawiciele biznesu i organizacji społecznych będą rozmawiać na temat wyzwań stojących przed współczesnymi miastami oraz o kierunkach ich zrównoważonego rozwoju.
Ubiegłoroczny Kongres Zdrowe Miasta zgromadził szerokie grono przedstawicieli samorządów, biznesu, środowiska naukowego i organizacji społecznych. W ramach jednodniowego wydarzenia odbyły się cztery ścieżki tematyczne. Fot. Materiały prasowe organizatora.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie wyzwania zdrowotne, społeczne i środowiskowe stoją dziś przed polskimi miastami oraz jakie rozwiązania będą omawiane podczas 3. Kongresu Zdrowe Miasta.
- Które miasta znalazły się w czołówce ubiegłorocznego Indeksu Zdrowych Miast i kiedy poznamy wyniki najnowszej edycji rankingu.
- Dlaczego firmy coraz częściej odgrywają ważną rolę w budowaniu zdrowych społeczności i jaką funkcję ma pełnić nowy Indeks Zdrowych Firm.