Kongres Zdrowe Miasta 2026. Dowiemy się, w których polskich miastach żyje się najzdrowiej

Zdrowie mieszkańców, odporność miast na zmiany klimatyczne, a także rola biznesu w budowaniu nowoczesnych i odpowiedzialnych społeczności – m.in. takimi tematami będą się zajmowali uczestnicy 3. Kongresu Zdrowe Miasta. Odbędzie się on 17 września w Zamku Ujazdowskim w Warszawie. Bezpłatna rejestracja na wydarzenie odbywa się za pomocą strony internetowej zdrowemiasta.pl. Organizatorami Kongresu są Grupa LUX MED, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Open Eyes Economy – ruch społeczny promujący ekonomię wartości, który wskazuje, że rozwój gospodarczy powinien uwzględniać nie tylko wyniki ekonomiczne, ale także dobrostan ludzi, jakość życia oraz odpowiedzialność za środowisko. Reprezentantem ruchu jest Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej (GAP).

W tych miastach żyje się najzdrowiej

Dr Anna Rulkiewicz, prezeska Grupy LUX MED i inicjatorka Kongresu, tłumaczy, że wsparcie ludzi w lepszym, zdrowszym i szczęśliwszym życiu to jeden z elementów misji realizowanej przez LUX MED. Stąd pomysł na organizację wydarzenia, a także tworzenie Indeksu Zdrowych Miast, corocznego raportu analizującego warunki życia w 66 polskich miastach na prawach powiatu. W ubiegłym roku na czele rankingu w kategorii największych miast znalazły się Poznań, Warszawa i Gdańsk, natomiast wśród miast poniżej 300 tys. mieszkańców zwyciężyły Sopot, Rzeszów i Świnoujście.

W ubiegłym roku najwyższe noty w Indeksie Zdrowych Miast uzyskały Poznań, Warszawa i Gdańsk

– W ten sposób realnie wspieramy samorządy w weryfikowaniu wprowadzanych praktyk podnoszących jakość życia mieszkańców, ale przede wszystkim pokazujemy ludziom, jak działają polskie miasta i którymi obszarami mogą się one poszczycić. Cieszę się, że w tym roku już po raz trzeci spotkamy się z samorządowcami, ale też mieszkańcami, by rozmawiać o zdrowiu polskich miast – wyjaśnia dr Anna Rulkiewicz, prezeska Grupy LUX MED.

Prezentacja wyników jubileuszowej, piątej edycji Indeksu Zdrowych Miast oraz gala wręczenia nagród będzie ważnym elementem tegorocznego Kongresu. Już po raz piąty wyróżnione zostaną miasta osiągające najlepsze wyniki w Indeksie, a dodatkowo przyznana też zostanie nagroda dla miasta 5-lecia i odbędzie się Panel Prezydentów z udziałem włodarzy miast, które w dotychczasowych edycjach osiągały najwyższe wyniki.

Zdrowa firma poprawia jakość życia

W tym roku organizatorzy przewidują też prezentację pierwszej edycji Indeksu Zdrowych Firm. Powód? Firmy coraz częściej inwestują w zdrowie i wellbeing pracowników, przez co stają się istotnym elementem wzmacniania zdrowia mieszkańców miast. Organizatorzy podkreślają, że Indeks Zdrowych Firm ma być przede wszystkim praktycznym narzędziem wspierającym rozwój nowoczesnych i odpowiedzialnych miejsc pracy, a nie rankingiem przedsiębiorstw.

Firmy coraz częściej inwestują w zdrowie i wellbeing pracowników, przez co stają się istotnym elementem wzmacniania zdrowia mieszkańców miast

– Silna i dobrze funkcjonująca populacja sprzyja innowacjom, aktywnemu uczestnictwu w rynku pracy i ogólnej jakości życia, co umacnia pozycję miasta w konkurencyjnym krajobrazie – zaznacza prof. Jerzy Hausner, przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit.

Środowisko, firma, społeczeństwo

Program tegorocznego Kongresu został podzielony na trzy główne bloki tematyczne: „Zdrowe środowisko”, „Zdrowa firma” oraz „Zdrowe społeczeństwo”.

– Wyzwania, takie jak zmiany klimatu, transformacja rynku pracy czy rozwój nowych technologii, mają bezpośredni wpływ na zdrowie społeczeństwa. Program Kongresu Zdrowych Miast odzwierciedla tę złożoność i tworzy przestrzeń do rozmowy o rozwiązaniach, które łączą perspektywę ekonomiczną, społeczną i środowiskową – podkreśla dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W bloku „Zdrowa firma” eksperci poruszą m.in. temat nowego podejścia do ESG, kryzysu zdrowia psychicznego pracowników, wypalenia zawodowego oraz higieny cyfrowej pracy w rzeczywistości określanej coraz częściej mianem „pokolenia depresji”. W ramach ścieżki „Zdrowe społeczeństwo” omówione zostaną zagadnienia edukacji zdrowotnej, a także rosnącej roli sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia oraz zagrożenia związane z dezinformacją medyczną. Eksperci spróbują też odpowiedzieć na pytanie, czy AI może zastąpić specjalistę. Ważnym elementem tej ścieżki będą rozmowy o zdrowym starzeniu się, wyzwaniach systemu opieki oraz personalizowanej medycynie. Z kolei blok „Zdrowe środowisko” skoncentruje się na wpływie zmian klimatu na zdrowie mieszkańców, wzmacnianiu odporności miast na ekstremalne zjawiska pogodowe, a także idei gospodarki obiegu zamkniętego.

W debacie nad zdrowiem mieszkańców miast coraz większe znaczenie odgrywa temat zdrowego starzenia się oraz medycyny personalizowanej

W programie Kongresu znalazła się również debata „Empatyczne przywództwo” z udziałem m.in. Anny Rulkiewicz, prezeski Grupy LUX MED oraz Piotra Wachowiaka, rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tegoroczne wydarzenie jest całkowicie bezpłatne.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęły cztery Ministerstwa i Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Jednym z patronów medialnych wydarzenia jest portal XYZ.

Nasz patronat Zapraszamy na Kongres Zdrowe Miasta W dniu 17 września w Zamku Ujazdowskim w Warszawie odbędzie się 3. Kongres Zdrowe Miasta. Zgromadzi on przedstawicieli samorządów, biznesu, środowiska naukowego i organizacji społecznych. Uczestnicy i zaproszeni prelegenci będą rozmawiać o wyzwaniach stojących przed współczesnymi miastami oraz o kierunkach ich zrównoważonego rozwoju.

Właśnie ruszyła bezpłatna rejestracja na to wydarzenie.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie

www.zdrowemiasta.pl

Główne wnioski Zdrowie mieszkańców zależy od wielu czynników. O jakości życia w miastach decydują nie tylko dostęp do opieki zdrowotnej, ale także środowisko, warunki pracy, edukacja oraz odporność na zmiany klimatu. Samorządy i biznes coraz częściej wspólnie odpowiadają za dobrostan mieszkańców. Dlatego obok Indeksu Zdrowych Miast powstał również Indeks Zdrowych Firm, który ma promować dobre praktyki w obszarze zdrowia i wellbeingu pracowników. Nowe technologie tworzą zarówno szanse, jak i zagrożenia. Sztuczna inteligencja może wspierać ochronę zdrowia, ale jednocześnie rośnie znaczenie walki z dezinformacją medyczną i dbałości o zdrowie psychiczne społeczeństwa.

Artykuł powstał na zlecenie LUX MED.