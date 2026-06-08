Kategoria artykułu: Biznes
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Koniec iluzji i procedur. Banki chcą finansować polską obronność (RELACJA)
Polska armia stawia na technologię, a banki otwierają portfele. Podczas panelu "Kapitał dla bezpieczeństwa" organizowanego przez XYZ liderzy banków, biznesu i wojska zastanawiali się, jak budować i wspierać lokalny przemysł obronny. Jednym z najbardziej pożądanych kierunków są technologie dual-use.
08.06.2026, 03:40
Koniec iluzji pokoju i pacyfistycznych procedur – sektor bankowy ramię w ramię z wojskiem szuka rozwiązań dla bezpieczeństwa kraju. Uczestnicy panelu XYZ zgodnie podkreślali: finansowanie nowoczesnych technologii to dziś nasz kluczowy mechanizm odstraszania. Fot. materiały prasowe EKF
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Polska musi stawiać na przewagę technologiczną zamiast liczebności armii?
- Jak zmieniło się podejście banków i Unii Europejskiej do finansowania zbrojeń w kontekście ESG?
- Czemu kluczowe pozostaje budowanie bazy wytwórczej lokalnie, zamiast poleganie na imporcie?