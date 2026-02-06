Kategorie artykułu: Newsy Świat
Koniec ostatniego traktatu nuklearnego USA–Rosja. Świat wchodzi w erę bez limitów
Koniec New START oznacza, że Waszyngton i Moskwa nie są związane limitami głowic i wyrzutni strategicznych. Amerykańscy kongresmeni i naukowcy biją na alarm, ostrzegając przed „niebezpiecznym i kosztownym” nuklearnym sprintem po obu stronach Atlantyku.
06.02.2026, 04:30
New START został podpisany w 2010 roku przez prezydentów Baracka Obamę i Dmitrija Miedwiediewa, a wszedł w życie w 2011 r. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Na czym polegał traktat New START i jakie ograniczenia usuwa.
- Dlaczego eksperci ostrzegają przed nowym wyścigiem zbrojeń.
- Dlaczego negocjowanie nowego traktatu będzie trudne.