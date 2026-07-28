Koniec połowów wielorybów w Islandii? Rząd szykuje zakaz
Firma Hvalur hf. rozpoczęła sezon połowów wielorybów i zabiła już dwa płetwale zwyczajne. Jednocześnie rząd islandzki przygotowuje przepisy, które mogą zakazać tej praktyki w kolejnych sezonach.
28.07.2026, 04:00
Mimo wznowienia połowów przyszłość islandzkiego wielorybnictwa stoi pod znakiem zapytania. Fot. Mlenny/ Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak przebiegał protest aktywisty na statku Hvalur 9 i jakie miał konsekwencje.
- Ile wielorybów może zostać zabitych w tegorocznym sezonie i jakie limity rekomendują islandzcy naukowcy.
- Dlaczego islandzki rząd planuje wprowadzenie całkowitego zakazu połowów i jakie są szanse na jego uchwalenie.