Kategoria artykułu: Biznes
Koniec wieloletnich sporów z fiskusem? Resort finansów stawia na ugody
Zamiast kontroli i sądów – negocjacje i kompromis. MF chce umożliwić podatnikom zawieranie ugód ze skarbówką. Przedsiębiorcy popierają pomysł i apelują o szybkie procedowanie projektu. Eksperci podatkowi obawiają się jednak, że bez zmiany filozofii przyświecającej administracji skarbowej przepisy mogą pozostać martwe.
10.04.2026, 05:30
Zawarcie ugody to oszczędność po stronie administracji skarbowej, lecz także korzyść po stronie podatnika. Ten ostatni uniknie dalszego sporu i zyska możliwość negocjowania kwoty zaległości. Fot. PAP/Albert Zawada
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czym jest planowana ugoda podatkowa i jak miałaby działać.
- Jakie korzyści i zagrożenia wiążą się z jej wprowadzeniem.
- Czy nowe rozwiązanie sprawdzi się w polskim systemie podatkowym.