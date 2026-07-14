Kategoria artykułu: Świat
Koniec złudzeń o neutralności Chin? Pokłosie szkoleń rosyjskich wojskowych
Rewelacje o szkoleniu rosyjskich żołnierzy i generałów w Chinach to dowód, że Pekin nie jest neutralnym graczem w sprawie Ukrainy. To kolejna cegiełka w murze, który Europa buduje w swoich relacjach z Chinami – mówi XYZ ekspert.
14.07.2026, 04:45
Chińska gwardia honorowa po powitaniu Władimira Putina w Pekinie w październiku 2023 r. Fot. Parker Song - Pool / Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- W jakich tajnych szkoleniach w Chinach brali udział rosyjscy wojskowi i jak zareagowała na to Europa.
- O jakich zmianach w relacji Moskwy i Pekinu może świadczyć ujawniona współpraca.
- Jak oba kraje reagują na oskarżenia, dlaczego to dla nich kłopot wizerunkowy i jak doniesienia mogą wpłynąć na politykę Brukseli.