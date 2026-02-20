Kategorie artykułu: Biznes Świat
Konopie przestały jarać inwestorów giełdowych. Rozporządzenie Donald Trumpa miało wywołać hossę, a zadziałało odwrotnie
Spółki konopne, które u szczytu covidowej hossy przynosiły inwestorom ponadprzeciętne stopy zwrotu, od kilku lat pozostają w marazmie. Dawny optymizm miało przywrócić rozporządzenie Donalda Trumpa, potencjalnie zmieniające uwarunkowania rynkowe dla firm działających w branży konopnej. Sprawy potoczyły się jednak w zupełnie innym, niespodziewanym kierunku. Sytuacja w sektorze stała się wyjątkowo skomplikowana.
20.02.2026, 04:15
Gdy Donald Trump w Białym Domu podpisywał rozporządzenie do prokurator generalnej dot. reklasyfikacji marihuany, w Gabinecie Owalnym byli obecni przedstawiciele spółek konopnych. Fot. Aaron Schwartz/CNP/Bloomberg via Getty Images/XYZ
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego rozporządzenie Donalda Trumpa zamiast wywołać hossę doprowadziło do gwałtownego spadku notowań spółek konopnych.
- Jak federalna klasyfikacja marihuany wpływa na podatki i finansowanie firm konopnych w USA.
- Dlaczego amerykańskie spółki konopne nie mogą być notowane na giełdzie w Nowym Jorku i jakie ma to konsekwencje.